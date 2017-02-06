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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:49
airmax78 написав:
Чувствуете, как ветка умирает?
Ветка пухнет от постов, когда идет движение на рынке. Что вверх, что вниз. Когда стагнация все расслаблены. Покупателям можно не спешить, продаватели могут и придерживать в ожидании лучших времен. Нет ощущения, что нужно определиться и принимать быстрое решение.
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Vlad442
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Додано: Сер 30 тра, 2018 14:02
Vlad442 написав:
Моя стратегия проста как 5 коп. После того, как закончились запредельные ставки по депозитам, вложиться в котлован, подождать сдачи, а потом сдавать в аренду. Так как недвижимость сейчас недорогая, я застрахован от существенного удешевления актива.
Если сдавать будет некому, то этот актив мгновенно превращается в пассив
. Таких чемоданов без ручки в Киеве и окрестностях понастроили немало, т.ч. "застрахован" - здесь слово лишнее, Ваша инвестиция абсолютно не застрахована.
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Mazay256
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Додано: Сер 30 тра, 2018 14:19
Mazay256 написав: Vlad442 написав:
Моя стратегия проста как 5 коп. После того, как закончились запредельные ставки по депозитам, вложиться в котлован, подождать сдачи, а потом сдавать в аренду. Так как недвижимость сейчас недорогая, я застрахован от существенного удешевления актива.
Если сдавать будет некому, то этот актив мгновенно превращается в пассив
. Таких чемоданов без ручки в Киеве и окрестностях понастроили немало, т.ч. "застрахован" - здесь слово лишнее, Ваша инвестиция абсолютно не застрахована.
Вы сильно перегибаете палку в своих оценках. Излишняя эмоциональность вредит инвестициям. Не будет в Киеве заколоченных окон. Даже в Донецке сдаются квартиры.
Предложите свой вариант. Вряд ли он будет лучше.
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Vlad442
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- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 578 раз.
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