Если сдавать будет некому, то этот актив мгновенно превращается в пассив . Таких чемоданов без ручки в Киеве и окрестностях понастроили немало, т.ч. "застрахован" - здесь слово лишнее, Ваша инвестиция абсолютно не застрахована.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:02
Если сдавать будет некому, то этот актив мгновенно превращается в пассив . Таких чемоданов без ручки в Киеве и окрестностях понастроили немало, т.ч. "застрахован" - здесь слово лишнее, Ваша инвестиция абсолютно не застрахована.
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:19
Вы сильно перегибаете палку в своих оценках. Излишняя эмоциональность вредит инвестициям. Не будет в Киеве заколоченных окон. Даже в Донецке сдаются квартиры.
Предложите свой вариант. Вряд ли он будет лучше.
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня впечатление, что большинство критиков в стиле "я бы не купил", "заколоченные окна", "10 лет дешевеет", просто не имеют денег. По крайней мере в достаточном количестве. Если бы у них были деньги, которые нужно вложить, и они рассматривали варианты, сравнивали, анализировали, то у них было бы совершенно другое мировоззрение и риторика.
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:34
Возможно Вы и правы, я не спец. Помните когда-то бум на рынке земли? Есть у меня друг, который тогда возомнил себя латифундистом, продал долю в мелком бизнесе, не особо прибыльном, но стабильном, и покупал, покупал... в ибенях Киева, области и дальше. Даже какой-то адский недострой купил, что вообще ни в какие рамки здравомыслия не лезет. Какие-то теории вещал, сравнивал с западом, короче, всё подгонялось под свои видения. Переубедить нереально было, мы ж все умнее окружающих. Сейчас перебивается эпизодичными заработками, десятилетия жизни проходят, а земля та нахрен никому не нужна. Не то, что с убытком продать, а вообще продать нельзя.
Чую, то же самое с недвижкой намечается... . Здравый смысл подсказывает, что если некоторое явление становится реально массовым, то бизнес можно делать только на впаривании этого оленям, но не самому.
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:42
Буває))) Перці однозначно вважають себе розумнішими за інших)))
Стратеги, що пишуть "стратагеми":
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:55
Странно, у меня сейчас именно такое ощущение, что надо спешить и че-то уже брать, особенно если Голосеево удачно продастся.
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:56
Kripo
Гугл в помощь:)
В статье наименования пособий на немецком, можете поднять первоисточники.
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я помню даже МММ... Я был студентом, был свой небольшой бизнес и деньги, но не было желания вложиться, так как я предпочитаю материальные активы, а не воздушные замки.
Вложения в недвижимость неидеальный вариант, но другие варианты еще хуже в наших условиях.
Недвижимость выиграла у зеленого матраса и даже у валютного депо в Ощаде на промежутке 15-18 года. Котлован больше, арендная меньше, но все вложения в недвижимость оказались прибыльными. И это у нас еще толком не начался экономический рост.
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:09
Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.
|