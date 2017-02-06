Додано: Сер 30 тра, 2018 14:34

Vlad442 написав: Mazay256 написав: Vlad442 написав: Моя стратегия проста как 5 коп. После того, как закончились запредельные ставки по депозитам, вложиться в котлован, подождать сдачи, а потом сдавать в аренду. Так как недвижимость сейчас недорогая, я застрахован от существенного удешевления актива. Моя стратегия проста как 5 коп. После того, как закончились запредельные ставки по депозитам, вложиться в котлован, подождать сдачи, а потом сдавать в аренду. Так как недвижимость сейчас недорогая, я застрахован от существенного удешевления актива.



Если сдавать будет некому, то этот актив мгновенно превращается в пассив . Таких чемоданов без ручки в Киеве и окрестностях понастроили немало, т.ч. "застрахован" - здесь слово лишнее, Ваша инвестиция абсолютно не застрахована. Если сдавать будет некому, то этот актив мгновенно превращается в пассив. Таких чемоданов без ручки в Киеве и окрестностях понастроили немало, т.ч. "застрахован" - здесь слово лишнее, Ваша инвестиция абсолютно не застрахована.

Вы сильно перегибаете палку в своих оценках. Излишняя эмоциональность вредит инвестициям. Не будет в Киеве заколоченных окон. Даже в Донецке сдаются квартиры.

Предложите свой вариант. Вряд ли он будет лучше. Вы сильно перегибаете палку в своих оценках. Излишняя эмоциональность вредит инвестициям. Не будет в Киеве заколоченных окон. Даже в Донецке сдаются квартиры.Предложите свой вариант. Вряд ли он будет лучше.

Возможно Вы и правы, я не спец. Помните когда-то бум на рынке земли? Есть у меня друг, который тогда возомнил себя латифундистом, продал долю в мелком бизнесе, не особо прибыльном, но стабильном, и покупал, покупал... в ибенях Киева, области и дальше. Даже какой-то адский недострой купил, что вообще ни в какие рамки здравомыслия не лезет. Какие-то теории вещал, сравнивал с западом, короче, всё подгонялось под свои видения. Переубедить нереально было, мы ж все умнее окружающих. Сейчас перебивается эпизодичными заработками, десятилетия жизни проходят, а земля та нахрен никому не нужна. Не то, что с убытком продать, а вообще продать нельзя.Чую, то же самое с недвижкой намечается.... Здравый смысл подсказывает, что если некоторое явление становится реально массовым, то бизнес можно делать только на впаривании этого оленям, но не самому.