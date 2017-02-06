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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:02

  Vlad442 написав:Моя стратегия проста как 5 коп. После того, как закончились запредельные ставки по депозитам, вложиться в котлован, подождать сдачи, а потом сдавать в аренду. Так как недвижимость сейчас недорогая, я застрахован от существенного удешевления актива.


Если сдавать будет некому, то этот актив мгновенно превращается в пассив :). Таких чемоданов без ручки в Киеве и окрестностях понастроили немало, т.ч. "застрахован" - здесь слово лишнее, Ваша инвестиция абсолютно не застрахована.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:19

  Mazay256 написав:
  Vlad442 написав:Моя стратегия проста как 5 коп. После того, как закончились запредельные ставки по депозитам, вложиться в котлован, подождать сдачи, а потом сдавать в аренду. Так как недвижимость сейчас недорогая, я застрахован от существенного удешевления актива.


Если сдавать будет некому, то этот актив мгновенно превращается в пассив :). Таких чемоданов без ручки в Киеве и окрестностях понастроили немало, т.ч. "застрахован" - здесь слово лишнее, Ваша инвестиция абсолютно не застрахована.

Вы сильно перегибаете палку в своих оценках. Излишняя эмоциональность вредит инвестициям. Не будет в Киеве заколоченных окон. Даже в Донецке сдаются квартиры.
Предложите свой вариант. Вряд ли он будет лучше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Предложите свой вариант. Вряд ли он будет лучше.

У меня впечатление, что большинство критиков в стиле "я бы не купил", "заколоченные окна", "10 лет дешевеет", просто не имеют денег. По крайней мере в достаточном количестве. Если бы у них были деньги, которые нужно вложить, и они рассматривали варианты, сравнивали, анализировали, то у них было бы совершенно другое мировоззрение и риторика.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:34

  Vlad442 написав:
  Mazay256 написав:
  Vlad442 написав:Моя стратегия проста как 5 коп. После того, как закончились запредельные ставки по депозитам, вложиться в котлован, подождать сдачи, а потом сдавать в аренду. Так как недвижимость сейчас недорогая, я застрахован от существенного удешевления актива.


Если сдавать будет некому, то этот актив мгновенно превращается в пассив :). Таких чемоданов без ручки в Киеве и окрестностях понастроили немало, т.ч. "застрахован" - здесь слово лишнее, Ваша инвестиция абсолютно не застрахована.

Вы сильно перегибаете палку в своих оценках. Излишняя эмоциональность вредит инвестициям. Не будет в Киеве заколоченных окон. Даже в Донецке сдаются квартиры.
Предложите свой вариант. Вряд ли он будет лучше.


Возможно Вы и правы, я не спец. Помните когда-то бум на рынке земли? Есть у меня друг, который тогда возомнил себя латифундистом, продал долю в мелком бизнесе, не особо прибыльном, но стабильном, и покупал, покупал... в ибенях Киева, области и дальше. Даже какой-то адский недострой купил, что вообще ни в какие рамки здравомыслия не лезет. Какие-то теории вещал, сравнивал с западом, короче, всё подгонялось под свои видения. Переубедить нереально было, мы ж все умнее окружающих. Сейчас перебивается эпизодичными заработками, десятилетия жизни проходят, а земля та нахрен никому не нужна. Не то, что с убытком продать, а вообще продать нельзя.

Чую, то же самое с недвижкой намечается... :). Здравый смысл подсказывает, что если некоторое явление становится реально массовым, то бизнес можно делать только на впаривании этого оленям, но не самому.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:42

  Mazay256 написав:Есть у меня друг, который тогда возомнил себя латифундистом, продал долю в мелком бизнесе, не особо прибыльном, но стабильном, и покупал, покупал... в ибенях Киева, области и дальше. Даже какой-то адский недострой купил

Буває))) Перці однозначно вважають себе розумнішими за інших)))
Стратеги, що пишуть "стратагеми":
  Vlad442 написав:Моя стратегия проста как 5 коп.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:55

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Чувствуете, как ветка умирает?

Ветка пухнет от постов, когда идет движение на рынке. Что вверх, что вниз. Когда стагнация все расслаблены. Покупателям можно не спешить, продаватели могут и придерживать в ожидании лучших времен. Нет ощущения, что нужно определиться и принимать быстрое решение.

Странно, у меня сейчас именно такое ощущение, что надо спешить и че-то уже брать, особенно если Голосеево удачно продастся.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:56

Kripo
Гугл в помощь:)
https://ru-geld.de/benefits/children-and-families.html
В статье наименования пособий на немецком, можете поднять первоисточники.
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Mazay256 написав:Возможно Вы и правы, я не спец. Помните когда-то бум на рынке земли?

Я помню даже МММ... Я был студентом, был свой небольшой бизнес и деньги, но не было желания вложиться, так как я предпочитаю материальные активы, а не воздушные замки.
Вложения в недвижимость неидеальный вариант, но другие варианты еще хуже в наших условиях.
Недвижимость выиграла у зеленого матраса и даже у валютного депо в Ощаде на промежутке 15-18 года. Котлован больше, арендная меньше, но все вложения в недвижимость оказались прибыльными. И это у нас еще толком не начался экономический рост.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Странно, у меня сейчас именно такое ощущение, что надо спешить и че-то уже брать, особенно если Голосеево удачно продастся.

Зачем продавать якобы купленное для жизни Голосеево? Вы хотите всю жизнь жить в аренде и спекулировать недвижимостью?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:09

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Странно, у меня сейчас именно такое ощущение, что надо спешить и че-то уже брать, особенно если Голосеево удачно продастся.

Зачем продавать якобы купленное для жизни Голосеево? Вы хотите всю жизнь жить в аренде и спекулировать недвижимостью?

Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.
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