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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:12
airmax78 написав:
Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.
Это уже выходит за рамки нормальности.
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Vlad442
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:16
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.
Это уже выходит за рамки нормальности.
максим считает шо это юмор
мы с вами просто не одесситы, поэтому его не понимаем
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 30 тра, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:17
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.
Это уже выходит за рамки нормальности.
В рамках нормальности - поселиться в Эврике. Но я не хочу. Мне не нравится. У меня пунктик, как у Сержа на площади комнат - у меня - на модных МОПах.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:19
kingkongovets написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.
Это уже выходит за рамки нормальности.
максим считает шо это юмор
Где там юмор? Это горькая правда последних 4х лет: то прелесть не мог продать, когда продал - цены на МОПы выросли. Вот и приходится что-то мутить-крутить. Бараку привлекать.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:21
airmax78 написав:
Где там юмор? Это горькая правда последних 4х лет: то прелесть не мог продать, когда продал - цены на МОПы выросли. Вот и приходится что-то мутить-крутить. Бараку привлекать.
по вам плачет программа "рассмеши комика", там вас точно оценят
а мы нет - мы скучные и нудные
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:28
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Где там юмор? Это горькая правда последних 4х лет: то прелесть не мог продать, когда продал - цены на МОПы выросли. Вот и приходится что-то мутить-крутить. Бараку привлекать.
по вам плачет программа "рассмеши комика", там вас точно оценят
а мы нет - мы скучные и нудные
С этим не поспоришь.
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airmax78
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:41
так, спасибо за гугл, где тут 12.000€ на недвижку или на обучение?! Материнский типа капиталл, где?!!
просто глаза режут эти сообщения "про Германию"... сорри за оффтоп...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:00
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Странно, у меня сейчас именно такое ощущение, что надо спешить и че-то уже брать, особенно если Голосеево удачно продастся.
Зачем продавать якобы купленное для жизни Голосеево? Вы хотите всю жизнь жить в аренде и спекулировать недвижимостью?
Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.
Может проще и дешевле надуть жене губи и сиськи? Одевайте ее в форму в конце концов. И моп в голосеево заиграет красками:-)
Всім процвітання!
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:01
Vlad442 написав:
Недвижимость выиграла у зеленого матраса и даже у валютного депо в Ощаде на промежутке 15-18 года. Котлован больше, арендная меньше, но все вложения в недвижимость оказались прибыльными. И это у нас еще толком не начался экономический рост.
Та и не говорите, рост скоро раскочегарится на полную.
Только успевай карманы подставлять.
Вот только северяне закончат со строительством СП-2, так сразу и рост. А что? Вместо газовой сиськи власть в едином порыве бросится вкладывать нажитое в наукоемкие производства, освоят литографию по 7нм процессу и т. д. Луна, днепропетровский гиперлуп, австралийский космодром опять же на подходе
Одним словом, заживееем!
Главное, за грандиозными свершениями не забыть о Шулявском путепроводе, а то ведь завалится в конце концов
Востаннє редагувалось antey1969
в Сер 30 тра, 2018 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:03
antey1969 написав: Vlad442 написав:
Недвижимость выиграла у зеленого матраса и даже у валютного депо в Ощаде на промежутке 15-18 года. Котлован больше, арендная меньше, но все вложения в недвижимость оказались прибыльными. И это у нас еще толком не начался экономический рост.
Та и не говорите, рост скоро раскочегарится на полную.
Только успевай карманы подставлять.
Вот только северяне закончат со строительством СП-2, так сразу и рост. А что? Вместо газовой сиськи власть в едином порыве бросится вкладывать нажитое в наукоемкие производства, освоят литографию по 7нм процессу и т. д.
Одним словом, заживееем!
Так Юля прийде і порядок наведе! І в зразу в ріст!
Всім процвітання!
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