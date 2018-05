Додано: Сер 30 тра, 2018 15:16

Vlad442 написав: airmax78 написав: Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся. Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.

Это уже выходит за рамки нормальности. Это уже выходит за рамки нормальности.



максим считает шо это юмор

мы с вами просто не одесситы, поэтому его не понимаем максим считает шо это юмормы с вами просто не одесситы, поэтому его не понимаем

Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 30 тра, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.