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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1224122512261227

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.

Это уже выходит за рамки нормальности.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:16

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.

Это уже выходит за рамки нормальности.


максим считает шо это юмор
мы с вами просто не одесситы, поэтому его не понимаем
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 30 тра, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:17

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.

Это уже выходит за рамки нормальности.

В рамках нормальности - поселиться в Эврике. Но я не хочу. Мне не нравится. У меня пунктик, как у Сержа на площади комнат - у меня - на модных МОПах.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:19

  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.

Это уже выходит за рамки нормальности.


максим считает шо это юмор

Где там юмор? Это горькая правда последних 4х лет: то прелесть не мог продать, когда продал - цены на МОПы выросли. Вот и приходится что-то мутить-крутить. Бараку привлекать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:21

  airmax78 написав:Где там юмор? Это горькая правда последних 4х лет: то прелесть не мог продать, когда продал - цены на МОПы выросли. Вот и приходится что-то мутить-крутить. Бараку привлекать.


по вам плачет программа "рассмеши комика", там вас точно оценят
а мы нет - мы скучные и нудные
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:28

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Где там юмор? Это горькая правда последних 4х лет: то прелесть не мог продать, когда продал - цены на МОПы выросли. Вот и приходится что-то мутить-крутить. Бараку привлекать.


по вам плачет программа "рассмеши комика", там вас точно оценят
а мы нет - мы скучные и нудные

С этим не поспоришь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:41

  Iskander написав:Kripo
Гугл в помощь:)
https://ru-geld.de/benefits/children-and-families.html
В статье наименования пособий на немецком, можете поднять первоисточники.


так, спасибо за гугл, где тут 12.000€ на недвижку или на обучение?! Материнский типа капиталл, где?!! :twisted:


просто глаза режут эти сообщения "про Германию"... сорри за оффтоп...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:00

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Странно, у меня сейчас именно такое ощущение, что надо спешить и че-то уже брать, особенно если Голосеево удачно продастся.

Зачем продавать якобы купленное для жизни Голосеево? Вы хотите всю жизнь жить в аренде и спекулировать недвижимостью?

Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.

Может проще и дешевле надуть жене губи и сиськи? Одевайте ее в форму в конце концов. И моп в голосеево заиграет красками:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:01

  Vlad442 написав:
Недвижимость выиграла у зеленого матраса и даже у валютного депо в Ощаде на промежутке 15-18 года. Котлован больше, арендная меньше, но все вложения в недвижимость оказались прибыльными. И это у нас еще толком не начался экономический рост.

Та и не говорите, рост скоро раскочегарится на полную.
Только успевай карманы подставлять.
Вот только северяне закончат со строительством СП-2, так сразу и рост. А что? Вместо газовой сиськи власть в едином порыве бросится вкладывать нажитое в наукоемкие производства, освоят литографию по 7нм процессу и т. д.
Одним словом, заживееем! :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:03

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:
Недвижимость выиграла у зеленого матраса и даже у валютного депо в Ощаде на промежутке 15-18 года. Котлован больше, арендная меньше, но все вложения в недвижимость оказались прибыльными. И это у нас еще толком не начался экономический рост.

Та и не говорите, рост скоро раскочегарится на полную.
Только успевай карманы подставлять.
Вот только северяне закончат со строительством СП-2, так сразу и рост. А что? Вместо газовой сиськи власть в едином порыве бросится вкладывать нажитое в наукоемкие производства, освоят литографию по 7нм процессу и т. д.
Одним словом, заживееем! :roll:

Так Юля прийде і порядок наведе! І в зразу в ріст!
Всім процвітання!
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