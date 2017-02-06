Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Mazay256 написав:Возможно Вы и правы, я не спец. Помните когда-то бум на рынке земли?
Я помню даже МММ... Я был студентом, был свой небольшой бизнес и деньги, но не было желания вложиться, так как я предпочитаю материальные активы, а не воздушные замки. Вложения в недвижимость неидеальный вариант, но другие варианты еще хуже в наших условиях. Недвижимость выиграла у зеленого матраса и даже у валютного депо в Ощаде на промежутке 15-18 года. Котлован больше, арендная меньше, но все вложения в недвижимость оказались прибыльными. И это у нас еще толком не начался экономический рост.
Да, выиграла у зелёного матраса, подешевела на 30%. И попробуйте ее продать по рынку, только со скидкой 10% от текущей цены.
Vlad442 написав: Недвижимость выиграла у зеленого матраса и даже у валютного депо в Ощаде на промежутке 15-18 года. Котлован больше, арендная меньше, но все вложения в недвижимость оказались прибыльными. И это у нас еще толком не начался экономический рост.
Та и не говорите, рост скоро раскочегарится на полную. Только успевай карманы подставлять. Вот только северяне закончат со строительством СП-2, так сразу и рост. А что? Вместо газовой сиськи власть в едином порыве бросится вкладывать нажитое в наукоемкие производства, освоят литографию по 7нм процессу и т. д. Луна, днепропетровский гиперлуп, австралийский космодром опять же на подходе Одним словом, заживееем! Главное, за грандиозными свершениями не забыть о Шулявском путепроводе, а то ведь завалится в конце концов
Порохоботы уже рассказывают, что СП1 и СП2 будет украинским по решению арбитража Как и крымский мост украинский! Крым - Украина, и мост украинский!
Первый написав:Так Юля прийде і порядок наведе! І в зразу в ріст!
Дама с косой? Та самая, шо працюЕ? Эта да, она может - поведет так, что Сусанин будет плакать в сортире от зависти. Сразу навернется Гиперлуп, Лунные базы пойдут прахом, не успев построиться, зато во всех СМИ пойдет истерия форевер. Каждый чих Верховной будет преподноситься, что Вона страдает за Украину, а вовремя выпавший на поля дождь, как заслуга Працьовытой
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 30 тра, 2018 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:У меня впечатление, что большинство критиков в стиле "я бы не купил", "заколоченные окна", "10 лет дешевеет", просто не имеют денег. По крайней мере в достаточном количестве. Если бы у них были деньги, которые нужно вложить
Хлоп спить? Чи в нього психоз? Він, бідолашний обкурений фрукт, не вірить в той факт, що КРЖН дешевшає 10 років поспіль??? І пропонує далі скуповувати дешевіючу нерухомість???
Я щось не чув, щоб фейслесарі пачками скупляли квартирі і будинки в Києві. Лише на словах "бла-бла-бла" про дорожай. В реалі - притихли і сидять в в кущах.
kiev_1991 написав:Не дивлячись на байки про буцім-то шалені заробітки робітників на будівництві житла у Києві (базікали про 50-70 тис. гривень на місяць) - за даними госкомстату середня заробітна плата у Києві у квітні 2018 становила 13150 гривень. У мене заробітна плата у квітні місяці становила 6800 гривень.
"Ахрєновєнні" заробки у будівельників-плиточників-парковщиків-електриків спостерігаються лише в "Києві Фейслеса". Тобто в головах у декількох товарижчів з вельми бурхливою хвантазією, які ніколи в житті не бачили, як ростуть помідори і 100 років не їздили далі київської кільцевої дороги та бориспільського аеропорту.
kiev_1991 написав:
antonivs3 написав:Неплохая зарплата, как для Украины- 500 долларов, белыми.
Для України може й непогана. У Києві ціни дорожчі.Витрати на життя більші. До речі цифри госкомстату це сумма до вирахувань податків. На руки отримається менше.
Фейслесарі Вам не повірять))) У них тіньова економіка рулить))) Таксисти і прибиральниці в Києві мають ЗП 1000-1500 дол/міс. І скупають житло пачками і під,їздами!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 30 тра, 2018 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:Так Юля прийде і порядок наведе! І в зразу в ріст!
Дама с косой? Та самая, шо працюЕ? Эта да, она может - поведет так, что Сусанин будет плакать в сортире от зависти. Сразу навернется Гиперлуп, Лунные базы пойдут прахом, не успев построиться, зато во всех СМИ пойдет истерия форевер. Каждый чих Верховной будет преподноситься, что Вона страдает за Украину, а вовремя выпавший на поля дождь, как заслуга Працьовытой
Пороха на гілці порвали на британський стяг і шансів 0. Буде Юля. А навіщо? Щоб було все зашибісь. Кржн в ріст!!!! Ура !!!! Юля!!!! Юля!!!!!
Первый написав:Так Юля прийде і порядок наведе! І в зразу в ріст!
Дама с косой? Та самая, шо працюЕ? Эта да, она может - поведет так, что Сусанин будет плакать в сортире от зависти. Сразу навернется Гиперлуп, Лунные базы пойдут прахом, не успев построиться, зато во всех СМИ пойдет истерия форевер. Каждый чих Верховной будет преподноситься, что Вона страдает за Украину, а вовремя выпавший на поля дождь, как заслуга Працьовытой
Пороха на гілці порвали на британський стяг і шансів 0. Буде Юля. А навіщо? Щоб було все зашибісь. Кржн в ріст!!!! Ура !!!! Юля!!!! Юля!!!!!