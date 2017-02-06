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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1226122712281229>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:08

  Vlad442 написав:
  Mazay256 написав:Возможно Вы и правы, я не спец. Помните когда-то бум на рынке земли?

Я помню даже МММ... Я был студентом, был свой небольшой бизнес и деньги, но не было желания вложиться, так как я предпочитаю материальные активы, а не воздушные замки.
Вложения в недвижимость неидеальный вариант, но другие варианты еще хуже в наших условиях.
Недвижимость выиграла у зеленого матраса и даже у валютного депо в Ощаде на промежутке 15-18 года. Котлован больше, арендная меньше, но все вложения в недвижимость оказались прибыльными. И это у нас еще толком не начался экономический рост.

Да, выиграла у зелёного матраса, подешевела на 30%. И попробуйте ее продать по рынку, только со скидкой 10% от текущей цены.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:
Недвижимость выиграла у зеленого матраса и даже у валютного депо в Ощаде на промежутке 15-18 года. Котлован больше, арендная меньше, но все вложения в недвижимость оказались прибыльными. И это у нас еще толком не начался экономический рост.

Та и не говорите, рост скоро раскочегарится на полную.
Только успевай карманы подставлять.
Вот только северяне закончат со строительством СП-2, так сразу и рост. А что? Вместо газовой сиськи власть в едином порыве бросится вкладывать нажитое в наукоемкие производства, освоят литографию по 7нм процессу и т. д. Луна, днепропетровский гиперлуп, австралийский космодром опять же на подходе
Одним словом, заживееем! :roll:
Главное, за грандиозными свершениями не забыть о Шулявском путепроводе, а то ведь завалится в конце концов :wink:

Порохоботы уже рассказывают, что СП1 и СП2 будет украинским по решению арбитража :-)
Как и крымский мост украинский! Крым - Украина, и мост украинский!
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:13

  Первый написав:Так Юля прийде і порядок наведе! І в зразу в ріст!

Дама с косой?
Та самая, шо працюЕ?
Эта да, она может - поведет так, что Сусанин будет плакать в сортире от зависти.
Сразу навернется Гиперлуп, Лунные базы пойдут прахом, не успев построиться, зато во всех СМИ пойдет истерия форевер. Каждый чих Верховной будет преподноситься, что Вона страдает за Украину, а вовремя выпавший на поля дождь, как заслуга Працьовытой
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 30 тра, 2018 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:15

  Vlad442 написав:У меня впечатление, что большинство критиков в стиле "я бы не купил", "заколоченные окна", "10 лет дешевеет", просто не имеют денег. По крайней мере в достаточном количестве. Если бы у них были деньги, которые нужно вложить

Хлоп спить? Чи в нього психоз?
Він, бідолашний обкурений фрукт, не вірить в той факт, що КРЖН дешевшає 10 років поспіль???
І пропонує далі скуповувати дешевіючу нерухомість???

Я щось не чув, щоб фейслесарі пачками скупляли квартирі і будинки в Києві.
Лише на словах "бла-бла-бла" про дорожай.
В реалі - притихли і сидять в в кущах.

  kiev_1991 написав:Не дивлячись на байки про буцім-то шалені заробітки робітників на будівництві житла у Києві (базікали про 50-70 тис. гривень на місяць) - за даними госкомстату середня заробітна плата у Києві у квітні 2018 становила 13150 гривень.
У мене заробітна плата у квітні місяці становила 6800 гривень.

"Ахрєновєнні" заробки у будівельників-плиточників-парковщиків-електриків спостерігаються лише в "Києві Фейслеса". Тобто в головах у декількох товарижчів з вельми бурхливою хвантазією, які ніколи в житті не бачили, як ростуть помідори і 100 років не їздили далі київської кільцевої дороги та бориспільського аеропорту.

  kiev_1991 написав:
  antonivs3 написав:Неплохая зарплата, как для Украины- 500 долларов, белыми.

Для України може й непогана. У Києві ціни дорожчі.Витрати на життя більші.
До речі цифри госкомстату це сумма до вирахувань податків. На руки отримається менше.

Фейслесарі Вам не повірять))) У них тіньова економіка рулить))) Таксисти і прибиральниці в Києві мають ЗП 1000-1500 дол/міс. І скупають житло пачками і під,їздами!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 30 тра, 2018 16:16, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:15

antey1969
Дама с косой? Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем нужно оставаться работать на свою страну, - Гройсман о трудовой миграции.

https://censor.net.ua/news/3068861/vsem ... _migratsii
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:24

  antey1969 написав:
  Первый написав:Так Юля прийде і порядок наведе! І в зразу в ріст!

Дама с косой?
Та самая, шо працюЕ?
Эта да, она может - поведет так, что Сусанин будет плакать в сортире от зависти.
Сразу навернется Гиперлуп, Лунные базы пойдут прахом, не успев построиться, зато во всех СМИ пойдет истерия форевер. Каждый чих Верховной будет преподноситься, что Вона страдает за Украину, а вовремя выпавший на поля дождь, как заслуга Працьовытой


Пороха на гілці порвали на британський стяг і шансів 0. Буде Юля. А навіщо? Щоб було все зашибісь. Кржн в ріст!!!! Ура !!!! Юля!!!! Юля!!!!!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:27

  Первый написав:
  antey1969 написав:
  Первый написав:Так Юля прийде і порядок наведе! І в зразу в ріст!

Дама с косой?
Та самая, шо працюЕ?
Эта да, она может - поведет так, что Сусанин будет плакать в сортире от зависти.
Сразу навернется Гиперлуп, Лунные базы пойдут прахом, не успев построиться, зато во всех СМИ пойдет истерия форевер. Каждый чих Верховной будет преподноситься, что Вона страдает за Украину, а вовремя выпавший на поля дождь, как заслуга Працьовытой


Пороха на гілці порвали на британський стяг і шансів 0. Буде Юля. А навіщо? Щоб було все зашибісь. Кржн в ріст!!!! Ура !!!! Юля!!!! Юля!!!!!

Галоперидол, имхо, не самое плохое решение
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Та вибори ще аж через рік ...
Але вкину - чому щось про Гриценка нічого не говорять ?
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:32

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Зачем продавать якобы купленное для жизни Голосеево? Вы хотите всю жизнь жить в аренде и спекулировать недвижимостью?

Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.

Может проще и дешевле надуть жене губи и сиськи? Одевайте ее в форму в конце концов. И моп в голосеево заиграет красками:-)

Если Голосеево, благодаря бомберу, продастся как я планирую, то дешевле и надежнее, все-таки, будет модный МОП.
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