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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:36
airmax78 написав:
Если Голосеево, благодаря бомберу, продастся как я планирую, то дешевле и надежнее, все-таки, будет модный МОП.
Правильно, мне тоже больше нравится жить в МОПе, там коврики мягче, а в подвале блохи и злые кошаки царапаются - вискаса своего им видите ли жалко для человека
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antey1969
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:38
бабченко воскрес - будет дешеветь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:44
antey1969 написав: Первый написав:
Пороха на гілці порвали на британський стяг і шансів 0. Буде Юля. А навіщо? Щоб було все зашибісь. Кржн в ріст!!!! Ура !!!! Юля!!!! Юля!!!!!
Галоперидол, имхо, не самое плохое решение
Думаю на юлеботів не подіє.
Хоча Вам краще знати.
головне для чого?
Порох поганий- нерухомість в мінуса. Виберемо гарного, для чого? Щоб теж в мінуса? Ні. Буде в плюс. Готуємость до рісту.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:49
Первый написав: antey1969 написав: Первый написав:
Пороха на гілці порвали на британський стяг і шансів 0. Буде Юля. А навіщо? Щоб було все зашибісь. Кржн в ріст!!!! Ура !!!! Юля!!!! Юля!!!!!
Галоперидол, имхо, не самое плохое решение
Думаю на юлеботів не подіє.
Хоча Вам краще знати.
головне для чого?
Порох поганий- нерухомість в мінуса. Виберемо гарного, для чого? Щоб теж в мінуса? Ні. Буде в плюс. Готуємость до рісту.
Вот видите, всего один укольчик - и сразу ремиссия. Не до конца правда, но дальше можно без радикализма - кислород и укутывание в мокрую простыню принесут неоспоримую пользу.
И Вы сможете наконец-то писать на ветке о недвижимости о самой недвижимости.
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antey1969
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Додано: Сер 30 тра, 2018 17:13
antey1969 написав:
Та и не говорите, рост скоро раскочегарится на полную.
Только успевай карманы подставлять.
Вот только северяне закончат со строительством СП-2, так сразу и рост. А что? Вместо газовой сиськи власть в едином порыве бросится вкладывать нажитое в наукоемкие производства, освоят литографию по 7нм процессу и т. д. Луна, днепропетровский гиперлуп, австралийский космодром опять же на подходе
Одним словом, заживееем!
Главное, за грандиозными свершениями не забыть о Шулявском путепроводе, а то ведь завалится в конце концов
2 Антей. Бачите. Йдете на поправку.
Юля прийде і порядок наведе! Перестануть будувати СП2. ЮП. Замовляють росіяни 1000 літаків у антонова і 100500 танків.
А, і з мопами все позносить!
Всім процвітання!
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Первый
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