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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1226122712281229

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:36

  airmax78 написав:Если Голосеево, благодаря бомберу, продастся как я планирую, то дешевле и надежнее, все-таки, будет модный МОП.

Правильно, мне тоже больше нравится жить в МОПе, там коврики мягче, а в подвале блохи и злые кошаки царапаются - вискаса своего им видите ли жалко для человека :?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

бабченко воскрес - будет дешеветь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:44

  antey1969 написав:
  Первый написав:
Пороха на гілці порвали на британський стяг і шансів 0. Буде Юля. А навіщо? Щоб було все зашибісь. Кржн в ріст!!!! Ура !!!! Юля!!!! Юля!!!!!

Галоперидол, имхо, не самое плохое решение


Думаю на юлеботів не подіє.
Хоча Вам краще знати.
головне для чого?
Порох поганий- нерухомість в мінуса. Виберемо гарного, для чого? Щоб теж в мінуса? Ні. Буде в плюс. Готуємость до рісту. :D
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:49

  Первый написав:
  antey1969 написав:
  Первый написав:
Пороха на гілці порвали на британський стяг і шансів 0. Буде Юля. А навіщо? Щоб було все зашибісь. Кржн в ріст!!!! Ура !!!! Юля!!!! Юля!!!!!

Галоперидол, имхо, не самое плохое решение


Думаю на юлеботів не подіє.
Хоча Вам краще знати.
головне для чого?
Порох поганий- нерухомість в мінуса. Виберемо гарного, для чого? Щоб теж в мінуса? Ні. Буде в плюс. Готуємость до рісту. :D

Вот видите, всего один укольчик - и сразу ремиссия. Не до конца правда, но дальше можно без радикализма - кислород и укутывание в мокрую простыню принесут неоспоримую пользу.
И Вы сможете наконец-то писать на ветке о недвижимости о самой недвижимости.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:13

  antey1969 написав:Та и не говорите, рост скоро раскочегарится на полную.
Только успевай карманы подставлять.
Вот только северяне закончат со строительством СП-2, так сразу и рост. А что? Вместо газовой сиськи власть в едином порыве бросится вкладывать нажитое в наукоемкие производства, освоят литографию по 7нм процессу и т. д. Луна, днепропетровский гиперлуп, австралийский космодром опять же на подходе
Одним словом, заживееем! :roll:
Главное, за грандиозными свершениями не забыть о Шулявском путепроводе, а то ведь завалится в конце концов :wink:



2 Антей. Бачите. Йдете на поправку.
Юля прийде і порядок наведе! Перестануть будувати СП2. ЮП. Замовляють росіяни 1000 літаків у антонова і 100500 танків.
А, і з мопами все позносить!
Всім процвітання!
Первый
 
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