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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:32
Первый написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Зачем продавать якобы купленное для жизни Голосеево? Вы хотите всю жизнь жить в аренде и спекулировать недвижимостью?
Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.
Может проще и дешевле надуть жене губи и сиськи? Одевайте ее в форму в конце концов. И моп в голосеево заиграет красками:-)
Если Голосеево, благодаря бомберу, продастся как я планирую, то дешевле и надежнее, все-таки, будет модный МОП.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:36
airmax78 написав:
Если Голосеево, благодаря бомберу, продастся как я планирую, то дешевле и надежнее, все-таки, будет модный МОП.
Правильно, мне тоже больше нравится жить в МОПе, там коврики мягче, а в подвале блохи и злые кошаки царапаются - вискаса своего им видите ли жалко для человека
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:38
бабченко воскрес - будет дешеветь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 18:06
innamax2008 написав:
Та нет, порох у французов на 500 000 000уе вертолётов накупил, рынок недвижимости Украины без денег остался, а мог вертолеты у Моторсич Богуслаева купить и сразу рист на КРНЖ, кэшуха бы в стране осталась. Но зачем Украине вертолетостроение?
МоторСич вертолеты не строил и не строит. Учите матчасть.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 18:43
kingkongovets написав:
бабченко воскрес - будет дешеветь
Это цирк дюселей
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Додано: Сер 30 тра, 2018 18:44
Starikan написав: innamax2008 написав:
Та нет, порох у французов на 500 000 000уе вертолётов накупил, рынок недвижимости Украины без денег остался, а мог вертолеты у Моторсич Богуслаева купить и сразу рист на КРНЖ, кэшуха бы в стране осталась. Но зачем Украине вертолетостроение?
МоторСич вертолеты не строил и не строит. Учите матчасть.
Вертолеты там разработали, и готовы строить. В Украине вообще последние 25 лет идёт деиндустриализация. Нет Электронмаша есть Ашан, вместо завода по производству станков с ЧПУ им.Горького жилой комплекс Нивки парк. И так далее почти все заводы в Киеве закрыты, а если работает, как фанплит, то закроют и в Комфорт Тауне настроят новых домов. Кстати не понимаю куда делись работяги, которые работали на тех заводах в три смены? Производство и потребление пива в Украине падает, пить некому, в Польшу потребители уехали.
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innamax2008
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Додано: Сер 30 тра, 2018 19:12
innamax2008 написав: Starikan написав: innamax2008 написав:
Та нет, порох у французов на 500 000 000уе вертолётов накупил, рынок недвижимости Украины без денег остался, а мог вертолеты у Моторсич Богуслаева купить и сразу рист на КРНЖ, кэшуха бы в стране осталась. Но зачем Украине вертолетостроение?
МоторСич вертолеты не строил и не строит. Учите матчасть.
Вертолеты там разработали, и готовы строить. В Украине вообще последние 25 лет идёт деиндустриализация. Нет Электронмаша есть Ашан, вместо завода по производству станков с ЧПУ им.Горького жилой комплекс Нивки парк. И так далее почти все заводы в Киеве закрыты, а если работает, как фанплит, то закроют и в Комфорт Тауне настроят новых домов. Кстати не понимаю куда делись работяги, которые работали на тех заводах в три смены? Производство и потребление пива в Украине падает, пить некому, в Польшу потребители уехали.
Юля прийде і порядок наведе!
Для початку дасть кредит в 0,5 млрд евро за рахунок власних коштів. Потім почекає поки мі2 прийде випробування, потім в 2035 отримає першу партію.
Я теж за виробництво в Україні. Але Я проти гасел. Злазь з трибуни.
Всім процвітання!
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