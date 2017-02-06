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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:32

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Зачем продавать якобы купленное для жизни Голосеево? Вы хотите всю жизнь жить в аренде и спекулировать недвижимостью?

Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.

Может проще и дешевле надуть жене губи и сиськи? Одевайте ее в форму в конце концов. И моп в голосеево заиграет красками:-)

Если Голосеево, благодаря бомберу, продастся как я планирую, то дешевле и надежнее, все-таки, будет модный МОП.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:36

  airmax78 написав:Если Голосеево, благодаря бомберу, продастся как я планирую, то дешевле и надежнее, все-таки, будет модный МОП.

Правильно, мне тоже больше нравится жить в МОПе, там коврики мягче, а в подвале блохи и злые кошаки царапаются - вискаса своего им видите ли жалко для человека :?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

бабченко воскрес - будет дешеветь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:06

  innamax2008 написав: Та нет, порох у французов на 500 000 000уе вертолётов накупил, рынок недвижимости Украины без денег остался, а мог вертолеты у Моторсич Богуслаева купить и сразу рист на КРНЖ, кэшуха бы в стране осталась. Но зачем Украине вертолетостроение?

МоторСич вертолеты не строил и не строит. Учите матчасть.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:43

  kingkongovets написав:бабченко воскрес - будет дешеветь


Это цирк дюселей
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:44

  Starikan написав:
  innamax2008 написав: Та нет, порох у французов на 500 000 000уе вертолётов накупил, рынок недвижимости Украины без денег остался, а мог вертолеты у Моторсич Богуслаева купить и сразу рист на КРНЖ, кэшуха бы в стране осталась. Но зачем Украине вертолетостроение?

МоторСич вертолеты не строил и не строит. Учите матчасть.

Вертолеты там разработали, и готовы строить. В Украине вообще последние 25 лет идёт деиндустриализация. Нет Электронмаша есть Ашан, вместо завода по производству станков с ЧПУ им.Горького жилой комплекс Нивки парк. И так далее почти все заводы в Киеве закрыты, а если работает, как фанплит, то закроют и в Комфорт Тауне настроят новых домов. Кстати не понимаю куда делись работяги, которые работали на тех заводах в три смены? Производство и потребление пива в Украине падает, пить некому, в Польшу потребители уехали.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 19:12

  innamax2008 написав:
  Starikan написав:
  innamax2008 написав: Та нет, порох у французов на 500 000 000уе вертолётов накупил, рынок недвижимости Украины без денег остался, а мог вертолеты у Моторсич Богуслаева купить и сразу рист на КРНЖ, кэшуха бы в стране осталась. Но зачем Украине вертолетостроение?

МоторСич вертолеты не строил и не строит. Учите матчасть.

Вертолеты там разработали, и готовы строить. В Украине вообще последние 25 лет идёт деиндустриализация. Нет Электронмаша есть Ашан, вместо завода по производству станков с ЧПУ им.Горького жилой комплекс Нивки парк. И так далее почти все заводы в Киеве закрыты, а если работает, как фанплит, то закроют и в Комфорт Тауне настроят новых домов. Кстати не понимаю куда делись работяги, которые работали на тех заводах в три смены? Производство и потребление пива в Украине падает, пить некому, в Польшу потребители уехали.

Юля прийде і порядок наведе!
Для початку дасть кредит в 0,5 млрд евро за рахунок власних коштів. Потім почекає поки мі2 прийде випробування, потім в 2035 отримає першу партію.

Я теж за виробництво в Україні. Але Я проти гасел. Злазь з трибуни.
Всім процвітання!
Первый
 
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