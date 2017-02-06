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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1226122712281229>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:32

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Зачем продавать якобы купленное для жизни Голосеево? Вы хотите всю жизнь жить в аренде и спекулировать недвижимостью?

Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.

Может проще и дешевле надуть жене губи и сиськи? Одевайте ее в форму в конце концов. И моп в голосеево заиграет красками:-)

Если Голосеево, благодаря бомберу, продастся как я планирую, то дешевле и надежнее, все-таки, будет модный МОП.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:36

  airmax78 написав:Если Голосеево, благодаря бомберу, продастся как я планирую, то дешевле и надежнее, все-таки, будет модный МОП.

Правильно, мне тоже больше нравится жить в МОПе, там коврики мягче, а в подвале блохи и злые кошаки царапаются - вискаса своего им видите ли жалко для человека :?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

бабченко воскрес - будет дешеветь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:06

  innamax2008 написав: Та нет, порох у французов на 500 000 000уе вертолётов накупил, рынок недвижимости Украины без денег остался, а мог вертолеты у Моторсич Богуслаева купить и сразу рист на КРНЖ, кэшуха бы в стране осталась. Но зачем Украине вертолетостроение?

МоторСич вертолеты не строил и не строит. Учите матчасть.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 19:18

  Frant написав:"Хто програє, той сідає на електричку до Ніжина, Шостки, Коростеня і їде, роблячі фотозвіт про життя простого народу і "підйом" економіки" і виставляє їх тут, на форумі.
Підстрахуюсь: підйом доларових ЗП за 1-й квартал 2018 не більше 3% від середньої річної доларової ЗП 2017, тобто невизначеність +/-3%)))) :mrgreen:

Я с вами не спорил, но продолжим "бокс по переписке".
01.2017 - 6008, примерно по 27.0 ~ 222.52 $
02.2017 - 6209, примерно по 27.0 ~ 229.96 $
03.2017 - 6752, примерно по 27.0 ~ 250.07 $
04.2017 - 6659, примерно по 27.0 ~ 246.63 $
05.2017 - 6840, примерно по 26.5 ~ 258.11 $
06.2017 - 7360, примерно по 26.0 ~ 283.06 $
07.2017 - 7339, примерно по 26.0 ~ 282.27 $
08.2017 - 7114, примерно по 25.5 ~ 278.98 $
09.2017 - 7351, примерно по 26.0 ~ 282.73 $
10.2017 - 7377, примерно по 26.5 ~ 278.38 $
11.2017 - 7479, примерно по 26.5 ~ 282.23 $
12.2017 - 8777, примерно по 27.5 ~ 319.16 $

Итого, средняя долларовая ЗП за 2017 год = 267.84 $

01.2018 - 7711, примерно по 28.5 ~ 270.56 $
02.2018 - 7828, примерно по 27.0 ~ 289.93 $
03.2018 - 8382, примерно по 26.5 ~ 316.30 $

Итого, средняя долларовая ЗП на 1-й квартал 2018 года = 292.26 $

292.26/267.84 = 1,091173835125448
9% роста.
При этом, есть тенденция к росту ЗП в апреле 2018 и снижению курса доллара.

пане дОцент, вы сели в лужу :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 19:25

innamax2008
Одни лозунги, "производство", "а вот при Союзе"
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Недвижимость выиграла у зеленого матраса и даже у валютного депо в Ощаде на промежутке 15-18 года.

Ничего себе, с 1100 долл. упала до 934 долл. - это выиграла? (https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... stat-graph) Тут даже МБА не поможет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 19:40

  pesikot написав:innamax2008
Одни лозунги, "производство", "а вот при Союзе"

Вообще ни каких лозунгов. Я просто не понимаю куда делись работяги, которые на Киевских заводах в три смены работали? Вот в Детройте заводы закрыли, в жилых домах окна позаколачивали, а в Киеве заводы закрылись, а окна незаколочены? Или время не пришло, позже окна заколотят?
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 19:49

innamax2008
Лозунги одни - "детройт", "окна заколотят", "а вот при союзе".
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 20:10

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Странно, у меня сейчас именно такое ощущение, что надо спешить и че-то уже брать, особенно если Голосеево удачно продастся.

Зачем продавать якобы купленное для жизни Голосеево? Вы хотите всю жизнь жить в аренде и спекулировать недвижимостью?


человек шутит, а вы серьезно.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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