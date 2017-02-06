Frant написав:
"Хто програє, той сідає на електричку до Ніжина, Шостки, Коростеня і їде, роблячі фотозвіт про життя простого народу і "підйом" економіки" і виставляє їх тут, на форумі.
Підстрахуюсь: підйом доларових ЗП за 1-й квартал 2018 не більше 3% від середньої річної доларової ЗП 2017, тобто невизначеність +/-3%))))
Я с вами не спорил, но продолжим "бокс по переписке".
01.2017 - 6008, примерно по 27.0 ~ 222.52 $
02.2017 - 6209, примерно по 27.0 ~ 229.96 $
03.2017 - 6752, примерно по 27.0 ~ 250.07 $
04.2017 - 6659, примерно по 27.0 ~ 246.63 $
05.2017 - 6840, примерно по 26.5 ~ 258.11 $
06.2017 - 7360, примерно по 26.0 ~ 283.06 $
07.2017 - 7339, примерно по 26.0 ~ 282.27 $
08.2017 - 7114, примерно по 25.5 ~ 278.98 $
09.2017 - 7351, примерно по 26.0 ~ 282.73 $
10.2017 - 7377, примерно по 26.5 ~ 278.38 $
11.2017 - 7479, примерно по 26.5 ~ 282.23 $
12.2017 - 8777, примерно по 27.5 ~ 319.16 $
Итого, средняя долларовая ЗП за 2017 год = 267.84 $
01.2018 - 7711, примерно по 28.5 ~ 270.56 $
02.2018 - 7828, примерно по 27.0 ~ 289.93 $
03.2018 - 8382, примерно по 26.5 ~ 316.30 $
Итого, средняя долларовая ЗП на 1-й квартал 2018 года = 292.26 $
292.26/267.84 = 1,091173835125448
9% роста.
При этом, есть тенденция к росту ЗП в апреле 2018 и снижению курса доллара.
пане дОцент, вы сели в лужу