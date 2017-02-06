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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 тра, 2018 20:13
pesikot написав:innamax2008
Лозунги одни - "детройт", "окна заколотят", "а вот при союзе".
При союзе колхозники были рабами и работали за трудодень, такая единица оценки работы на селе была. В конце 70-х на Андреевском спуске, Воздвиженский, Кожемяцкой, Олеговской в Киеве не было канализации. Свет в сёлах в 100 км. от Киева в 60-х годах появился. А из Житомира ( где находится крупнейший мясокомбинат) в Киев за колбасой ездили. Что ещё вас про союз интересует?
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Додано: Сер 30 тра, 2018 21:55
innamax2008 написав: pesikot написав:innamax2008
Лозунги одни - "детройт", "окна заколотят", "а вот при союзе".
При союзе колхозники были рабами и работали за трудодень, такая единица оценки работы на селе была. В конце 70-х на Андреевском спуске, Воздвиженский, Кожемяцкой, Олеговской в Киеве не было канализации. Свет в сёлах в 100 км. от Киева в 60-х годах появился. А из Житомира ( где находится крупнейший мясокомбинат) в Киев за колбасой ездили. Что ещё вас про союз интересует?
Давайте сразу со "шкребка" начнем!
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Додано: Сер 30 тра, 2018 21:59
airmax78 написав: Первый написав: airmax78 написав:
Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.
Может проще и дешевле надуть жене губи и сиськи? Одевайте ее в форму в конце концов. И моп в голосеево заиграет красками:-)
Если Голосеево, благодаря бомберу, продастся как я планирую, то дешевле и надежнее, все-таки, будет модный МОП.
Що може бути надійніше вкладення коштів в дружину? Ви мене дивуєте:-)
Подавайте голосієво, на виручені - 2 трьохи на тампере, сіськи дружині і в кругосвітню подорож. Скільки того життя....
Всім процвітання!
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Додано: Сер 30 тра, 2018 23:01
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 23:06
Завтра будет статистика по Киеву по стройкам. Прогнозирую падение к прошлому году. И минус будет нарастать от квартала к кварталу. Если я окажусь прав то в сентябре инвестировать будет некуда.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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