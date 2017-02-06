RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1226122712281229

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 20:13

  pesikot написав:innamax2008
Лозунги одни - "детройт", "окна заколотят", "а вот при союзе".

При союзе колхозники были рабами и работали за трудодень, такая единица оценки работы на селе была. В конце 70-х на Андреевском спуске, Воздвиженский, Кожемяцкой, Олеговской в Киеве не было канализации. Свет в сёлах в 100 км. от Киева в 60-х годах появился. А из Житомира ( где находится крупнейший мясокомбинат) в Киев за колбасой ездили. Что ещё вас про союз интересует?
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 92
З нами з: 11.04.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:55

  innamax2008 написав:
  pesikot написав:innamax2008
Лозунги одни - "детройт", "окна заколотят", "а вот при союзе".

При союзе колхозники были рабами и работали за трудодень, такая единица оценки работы на селе была. В конце 70-х на Андреевском спуске, Воздвиженский, Кожемяцкой, Олеговской в Киеве не было канализации. Свет в сёлах в 100 км. от Киева в 60-х годах появился. А из Житомира ( где находится крупнейший мясокомбинат) в Киев за колбасой ездили. Что ещё вас про союз интересует?

Давайте сразу со "шкребка" начнем!
rusramzik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 26.05.17
Подякував: 77 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:59

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:Я хочу в модный МОП, а мне постоянно чего-то не хватает, все что-то не складывается. Но я верю, что однажды звезды сойдутся.

Может проще и дешевле надуть жене губи и сиськи? Одевайте ее в форму в конце концов. И моп в голосеево заиграет красками:-)

Если Голосеево, благодаря бомберу, продастся как я планирую, то дешевле и надежнее, все-таки, будет модный МОП.

Що може бути надійніше вкладення коштів в дружину? Ви мене дивуєте:-)

Подавайте голосієво, на виручені - 2 трьохи на тампере, сіськи дружині і в кругосвітню подорож. Скільки того життя....
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12669
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1654 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 23:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

метрополь

https://www.facebook.com/MetropoleKyiv/ ... 538481993/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3665
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Завтра будет статистика по Киеву по стройкам. Прогнозирую падение к прошлому году. И минус будет нарастать от квартала к кварталу. Если я окажусь прав то в сентябре инвестировать будет некуда.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18673
З нами з: 20.04.08
Подякував: 351 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 06:19

  Оранжевый-хит сезона написав:Завтра будет статистика по Киеву по стройкам. Прогнозирую падение к прошлому году. И минус будет нарастать от квартала к кварталу. Если я окажусь прав то в сентябре инвестировать будет некуда.


В Україні за підсумками перших трьох місяців 2018 року прийнято в експлуатацію майже 1,9 мільйона кв. м житла, що на 3,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року, – повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з посиланням на заступника глави відомства Льва Парцхаладзе.

«2018 рік радує позитивними результатами! За перші 3 місяці цього року вже введено в експлуатацію 22 404 нові квартири – це майже 1,9 млн кв. м житла. У порівнянні з першим кварталом минулого року – це зростання на 3,1%. Будівельна галузь продовжує демонструвати стабільні показники, які торік були для неї рекордними», – сказав він.

За даними статистики, в містах України було прийнято в експлуатацію 1218,1 тис. кв. м житла (65,7%), у сільській місцевості – 636,1 тис. кв. м (34,3%).

У багатоквартирних житлових будинках було введено в експлуатацію 52,6% від всього житла, в одноквартирних – 47,4%.

У розрізі регіонів лідерами за обсягами введеного в експлуатацію житла стали Київська область (290,6 тис. кв. м), Львівська область (211,7 тис. кв. м) і м. Київ (262,8 тис. кв. м). Лідери за темпами – Харківська (359,7%) та Кіровоградська (203,2%) області.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2416
З нами з: 19.09.10
Подякував: 358 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 07:11

http://abcnews.com.ua/ru/analytics/ryno ... -wakefield
"...Украина имеет шанс привлечь потенциальных инвесторов на свой рынок. Следует подчеркнуть, что рынок недвижимости Украины является недооцененным, поскольку есть возможности роста аренды во всех сегментах (офис, склады, торговая недвижимость), а ставки капитализации предлагают привлекательную доходность для инвесторов. Ставки капитализации для премиальных активов в офисной недвижимости составляют 12%, для торговой недвижимости ‒ 12,5%, и 12,5%-13% для логистики", ‒ комментирует руководитель отдела рынков капитала компании Cushman & Wakefield в Украине Владимир Мысак

Мова про інвестиції у київську житлову нерухомість, як тут деякі тулили - НЕ ЙДЕ.
Тож доля київських шаромиг та хапуг і надалі незавидна - вони продовжать копирсатись у своєму збудованому та будуючомуся багні на тлі відносно РЕАЛЬНО низького попиту на їх продукцію.
kiev_1991
 
Повідомлень: 86
З нами з: 12.03.13
Подякував: 128 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:08

  Kripo написав:
  Хомякоид написав:В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.


уважаемый, вы тут часто-густо пишете что то о Германии, то что то в газетах трубят то еще чего, вот тут конкретно можете ли вы, уважаемый, подтвердить свои слова, или это ВСЕ пустопорожний бред?!


Я вам отсканирую статью с газеты ТОП-5 Германии. Будет достаточно ?
За труды согласны перевести 200 грн. на любой счет детского дома в Украине и выложить скан ?
Это 7 евро, даже меньше чем за 1 час минимальной зарплаты в Германии. Так сказать что-бы мой труд не пропадал даром.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 531
З нами з: 19.09.14
Подякував: 564 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1226122712281229
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Хомякоид і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1077, 1078, 1079
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10781 1958827
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 00:18
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84263
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23705
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (275)
31.05.2018 08:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.