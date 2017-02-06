Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав:innamax2008 Лозунги одни - "детройт", "окна заколотят", "а вот при союзе".
При союзе колхозники были рабами и работали за трудодень, такая единица оценки работы на селе была. В конце 70-х на Андреевском спуске, Воздвиженский, Кожемяцкой, Олеговской в Киеве не было канализации. Свет в сёлах в 100 км. от Киева в 60-х годах появился. А из Житомира ( где находится крупнейший мясокомбинат) в Киев за колбасой ездили. Что ещё вас про союз интересует?
pesikot написав:innamax2008 Лозунги одни - "детройт", "окна заколотят", "а вот при союзе".
При союзе колхозники были рабами и работали за трудодень, такая единица оценки работы на селе была. В конце 70-х на Андреевском спуске, Воздвиженский, Кожемяцкой, Олеговской в Киеве не было канализации. Свет в сёлах в 100 км. от Киева в 60-х годах появился. А из Житомира ( где находится крупнейший мясокомбинат) в Киев за колбасой ездили. Что ещё вас про союз интересует?
Оранжевый-хит сезона написав:Завтра будет статистика по Киеву по стройкам. Прогнозирую падение к прошлому году. И минус будет нарастать от квартала к кварталу. Если я окажусь прав то в сентябре инвестировать будет некуда.
В Україні за підсумками перших трьох місяців 2018 року прийнято в експлуатацію майже 1,9 мільйона кв. м житла, що на 3,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року, – повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з посиланням на заступника глави відомства Льва Парцхаладзе.
«2018 рік радує позитивними результатами! За перші 3 місяці цього року вже введено в експлуатацію 22 404 нові квартири – це майже 1,9 млн кв. м житла. У порівнянні з першим кварталом минулого року – це зростання на 3,1%. Будівельна галузь продовжує демонструвати стабільні показники, які торік були для неї рекордними», – сказав він.
За даними статистики, в містах України було прийнято в експлуатацію 1218,1 тис. кв. м житла (65,7%), у сільській місцевості – 636,1 тис. кв. м (34,3%).
У багатоквартирних житлових будинках було введено в експлуатацію 52,6% від всього житла, в одноквартирних – 47,4%.
У розрізі регіонів лідерами за обсягами введеного в експлуатацію житла стали Київська область (290,6 тис. кв. м), Львівська область (211,7 тис. кв. м) і м. Київ (262,8 тис. кв. м). Лідери за темпами – Харківська (359,7%) та Кіровоградська (203,2%) області.
"...Украина имеет шанс привлечь потенциальных инвесторов на свой рынок. Следует подчеркнуть, что рынок недвижимости Украины является недооцененным, поскольку есть возможности роста аренды во всех сегментах (офис, склады, торговая недвижимость), а ставки капитализации предлагают привлекательную доходность для инвесторов. Ставки капитализации для премиальных активов в офисной недвижимости составляют 12%, для торговой недвижимости ‒ 12,5%, и 12,5%-13% для логистики", ‒ комментирует руководитель отдела рынков капитала компании Cushman & Wakefield в Украине Владимир Мысак
Мова про інвестиції у київську житлову нерухомість, як тут деякі тулили - НЕ ЙДЕ. Тож доля київських шаромиг та хапуг і надалі незавидна - вони продовжать копирсатись у своєму збудованому та будуючомуся багні на тлі відносно РЕАЛЬНО низького попиту на їх продукцію.
Хомякоид написав:В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.
уважаемый, вы тут часто-густо пишете что то о Германии, то что то в газетах трубят то еще чего, вот тут конкретно можете ли вы, уважаемый, подтвердить свои слова, или это ВСЕ пустопорожний бред?!
Я вам отсканирую статью с газеты ТОП-5 Германии. Будет достаточно ? За труды согласны перевести 200 грн. на любой счет детского дома в Украине и выложить скан ? Это 7 евро, даже меньше чем за 1 час минимальной зарплаты в Германии. Так сказать что-бы мой труд не пропадал даром.
Vlad442 написав:Моя стратегия проста как 5 коп. После того, как закончились запредельные ставки по депозитам, вложиться в котлован, подождать сдачи, а потом сдавать в аренду. Так как недвижимость сейчас недорогая, я застрахован от существенного удешевления актива.
Если сдавать будет некому, то этот актив мгновенно превращается в пассив . Таких чемоданов без ручки в Киеве и окрестностях понастроили немало, т.ч. "застрахован" - здесь слово лишнее, Ваша инвестиция абсолютно не застрахована.
Вы сильно перегибаете палку в своих оценках. Излишняя эмоциональность вредит инвестициям. Не будет в Киеве заколоченных окон. Даже в Донецке сдаются квартиры. Предложите свой вариант. Вряд ли он будет лучше.
Кто бы мог подумать в конце 80-х годов что в шахтерских городах на Донбассе где шахтеры получали охренительные зарплаты и катались как сыр в масле через 10-15 лет будут квартиры отдавать даром а половина будет стоять просто брошенные с заколоченными окнами ?
Шире надо думать, шарик он большой, есть куда деньги приткнуть при наличии свободного времени
Vlad442 написав:Вы сильно перегибаете палку в своих оценках. Излишняя эмоциональность вредит инвестициям. Не будет в Киеве заколоченных окон. Даже в Донецке сдаются квартиры. Предложите свой вариант. Вряд ли он будет лучше.
Кто бы мог подумать в конце 80-х годов что в шахтерских городах на Донбассе где шахтеры получали охренительные зарплаты и катались как сыр в масле через 10-15 лет будут квартиры отдавать даром а половина будет стоять просто брошенные с заколоченными окнами ?
Шире надо думать, шарик он большой, есть куда деньги приткнуть при наличии свободного времени
Наприклад в шлак в чабанах. Тре подивитися детальніше, адже цілий радник третєсортного політика приткнув туди свої гроші. Чабани це де? Можна ссилочку на цю прекрасну частину великого шаріка?