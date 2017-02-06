Додано: Чет 31 тра, 2018 10:54

Vlad442 написав: striped написав: очередной пламенный привет Владу и иже с ним, считающим, что все факторы дешевея уже отыграны и впереди только дорожай, причем темпами кредитных нулевых.

МВФ продавит рыночную цену на газ - это явно не фактор дорожая - на рынок выйдут те спадщинские квартирки, которые простаивали без дела.

Посмотрите это видео - https://youtu.be/Yd2_y4nASZo

ответьте на вопрос из него "а за что он содержит это свое жилье??". Т.е. до сих пор существует вполне себе жирная прослойка "слуг народа", которая владеет аэродромными площадями недвиги. Один раз они пропетляли "поразводившись" с женами и "уехав" от мам, на которых повесили свою кровью и потом заработанную недвижку. Сейчас мы (страна) на распутье - если таки в Европу, то будет у нас спрос с этих чуваков, будет прогрессирующий налог на недвижку - все эти "надлишки" выйдут на рынок - не к дорожаю явно.

Туда же - ужесточение фискальной дисциплины для всех - свободных денег на руках в таком сладком офшорном раю (по словам Кухаря) будет оставаться все меньше - период накопления увеличится.

НБУ по прежнему держит ставку на запредельном уровне - они таргетируют инфляцию, а не стимулируют экономику. Т.е. доступного кредитования (того топлива, которое и надуло КРЖН в нулевые) ждать тоже не приходится.



И даже с оглядкой на эти поверхностные факторы вопрос "С чего дорожай-то ждать?" переходит из разряда немых в разряд немого укора. очередной пламенный привет Владу и иже с ним, считающим, что все факторы дешевея уже отыграны и впереди только дорожай, причем темпами кредитных нулевых.МВФ продавит рыночную цену на газ - это явно не фактор дорожая - на рынок выйдут те спадщинские квартирки, которые простаивали без дела.Посмотрите это видео -ответьте на вопрос из него "а за что он содержит это свое жилье??". Т.е. до сих пор существует вполне себе жирная прослойка "слуг народа", которая владеет аэродромными площадями недвиги. Один раз они пропетляли "поразводившись" с женами и "уехав" от мам, на которых повесили свою кровью и потом заработанную недвижку. Сейчас мы (страна) на распутье - если таки в Европу, то будет у нас спрос с этих чуваков, будет прогрессирующий налог на недвижку - все эти "надлишки" выйдут на рынок - не к дорожаю явно.Туда же - ужесточение фискальной дисциплины для всех - свободных денег на руках в таком сладком офшорном раю (по словам Кухаря) будет оставаться все меньше - период накопления увеличится.НБУ по прежнему держит ставку на запредельном уровне - они таргетируют инфляцию, а не стимулируют экономику. Т.е. доступного кредитования (того топлива, которое и надуло КРЖН в нулевые) ждать тоже не приходится.И даже с оглядкой на эти поверхностные факторы вопрос "С чего дорожай-то ждать?" переходит из разряда немых в разряд немого укора.

Предложить свой вариант сохранить покупательную способность денег на отрезке 20-30 лет. По пунктам. Например "закопать доллары и ждать 5 лет" или что-то другое.



Моя стратегия проста как 5 коп. После того, как закончились запредельные ставки по депозитам, вложиться в котлован, подождать сдачи, а потом сдавать в аренду. Так как недвижимость сейчас недорогая, я застрахован от существенного удешевления актива. Доллар в Украине сейчас дорогой, завтра, может, будет дешевый, как в 2008, но это меня не волнует. Аренда приносит мне сумму пропорционально среднему доходу работающих людей и не важно, сколько это в долларах. Метр стоит пропорционально накоплениям за последние несколько лет. Ипотека, когда станет массовой, удвоит стоимость вложений. Другого способа сохранить и преумножить сбережения, если исчислять в стоимости укладки метра плитки, я не вижу. Подскажите, если такой умный. Предложить свой вариант сохранить покупательную способность денег на отрезке 20-30 лет. По пунктам. Например "закопать доллары и ждать 5 лет" или что-то другое.Моя стратегия проста как 5 коп. После того, как закончились запредельные ставки по депозитам, вложиться в котлован, подождать сдачи, а потом сдавать в аренду. Так как недвижимость сейчас недорогая, я застрахован от существенного удешевления актива. Доллар в Украине сейчас дорогой, завтра, может, будет дешевый, как в 2008, но это меня не волнует. Аренда приносит мне сумму пропорционально среднему доходу работающих людей и не важно, сколько это в долларах. Метр стоит пропорционально накоплениям за последние несколько лет. Ипотека, когда станет массовой, удвоит стоимость вложений. Другого способа сохранить и преумножить сбережения, если исчислять в стоимости укладки метра плитки, я не вижу. Подскажите, если такой умный.

Влад, ну к чему настолько дешевые манипуляции? Вопрос не о сохранить и приумножить ведь был, верно? А про "такой умный" это к КК и его "начни с себя".Недвижка как способ сохранить и приумножить возможна только в устоявшихся демократиях с нормальными судами. И то не факт - пример Детройта у нас есть в свежей памяти. А про Луганск/Донецк уже не раз рассказывали - как себя ощущают бетонные пенсионеры там?Ввели прогрессивный налог на площадь и Вы в ожидании дорожая понимаете, что площади не приносят уже "пропорционально среднему доходу работающих людей". Это то, что вот совсем на поверхности - реестры есть, пустая казна есть, требования МВФ о бездефицитном бюджете есть. Как только появится желание шоколадного "начать с себя", так сразу же все эти бетонные лендлорды начнут активно предлагать рынку свои метры. Думаю КГС такие объемы и не снилисьИ только после того, как отыграют эти факторы, после того как экономика начнет устойчивый рост... Возможно мы каким-то чудом перепрыгнем демографическую яму и тогда недвижка и начнет всплывать. Но какой она будет к тому времени? Какие стандартные площади будут? Останется ли она в стадии "голые стены от застройщика в безобязательной поставке через Х лет?"