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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1228122912301231

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:53

афродозиак: очередна Мольвіна ітнєрєсуєццо цокілєм

Вєсті с полєй (чіто цоколєй іпєнєй)

Пише Мольвіна із ....вгадайте откуда .... Польщі....

Собираєццо заїхать в цокіль.....десь в іюлі....після сбору клубніки...
Порядочная, аккуратная и без вредных привычек.

Цоколь прям як афродозиак дєйствує на Мольвін.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:56

  flyman написав:Вєсті с полєй (чіто цоколєй іпєнєй)

Пише Мольвіна із ....вгадайте откуда .... Польщі....

Собираєццо заїхать в цокіль.....десь в іюлі....після сбору клубніки...
Порядочная, аккуратная и без вредных привычек.

Цоколь прям як афродозиак дєйствує на Мольвін.

Поздравляю!
У Вас еще есть время вырастить там грибы, чтобы польская Мальвина почувствовала себя по приезду в привычных условиях.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:56

  Serg-ik написав:https://kurs.com.ua/novost/68267-rinok-zhilja-v-zastoe-kak-nasobirat-na-kvartiru/
Рынок жилья в Украине в застое. Застройщики предлагают украинцам больше квартир, чем они могут купить: предложение на 30% превышает спрос. За каждого клиента ведется нешуточная борьба, признаются сами застройщики.....

Как насобирать на свое жилье

Средняя зарплата в Киеве составляет 13 150 гривен. На семью из двух человек это 1000 долларов в месяц. Однокомнатная квартира в Киеве на 22 кв. м в среднем обойдется 12 600 долларов. Если ежемесячно откладывать 30% – 300 долларов, то полную сумму можно насобирать за три с половиной года.

Однако есть варианты и побыстрее. Хоть и маленькими темпами, но растет число компаний-застройщиков, которые предлагают покупателям в ипотеку в партнерстве с банками. Средние условия по кредиту на 20 лет составляют 18-20% годовых при первоначальном взносе от 30%, говорит Лев Коршевнюк.

30% от 12 600 – это 3780 долларов. Такую сумму можно насобирать при средней зарплате примерно за год. остальное – растянуть на 10-20 лет. Но стоимость квартиры соответственно вырастет за счет процентов.
....

"Покупать квартиры в ипотеку на сегодняшний день дорого: заемщик переплатит в 2-3 раза больше реальной стоимости жилья", – добавляет Лев Коршевнюк.

Кто-то где-то видел квартиры по 22 метра, для всех и в ипотеку и 30% первый взнос. Это паника???

аффтар жжот.
Вивод:
#надaбрать ібо #будєттокадаражать

Однако квадратный метр однокомнатной квартиры в Киеве даже класса "эконом" не может стоить меньше 700 долларов, предупреждает архитектор бюро "Аспект" Тарас Годованец.

при собівартості 300у.е., не може ніяк 700 долларов, інфа 146%, я це ще в школі проходив, якраз після того, як скурив Буквар
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:17

КП Киевский метрополитен снова перенес аукцион по выбору подрядчика для строительства Сырецко-Печерской линии метро, которая соединит станцию Сырец и жилой массив Виноградарь.

http://hvylya.net/news/digest/metro-ne- ... troit.html
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:30

  Yuri_T написав:
КП Киевский метрополитен снова перенес аукцион по выбору подрядчика для строительства Сырецко-Печерской линии метро, которая соединит станцию Сырец и жилой массив Виноградарь.

http://hvylya.net/news/digest/metro-ne- ... troit.html


зато барыги не попилят бюджет, ууу, ааа!
ведь все эксперты давно доказали, шо все эти ваши инфраструктурные проекты делаются исключительно ради отмыва бабла
так же ж?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зато барыги не попилят бюджет, ууу, ааа!
ведь все эксперты давно доказали, шо все эти ваши инфраструктурные проекты делаются исключительно ради отмыва бабла
так же ж?

Однозначно!!!
и вся КМДА, депутаты сначала прочитают что там в интернете пишут, особенно на нашей ветке, а уж потом принимают решение: ни в коем случае не дать распилить бюджет!!!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:51

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:зато барыги не попилят бюджет, ууу, ааа!
ведь все эксперты давно доказали, шо все эти ваши инфраструктурные проекты делаются исключительно ради отмыва бабла
так же ж?

Однозначно!!!
и вся КМДА, депутаты сначала прочитают что там в интернете пишут, особенно на нашей ветке, а уж потом принимают решение: ни в коем случае не дать распилить бюджет!!!


а при чем тут кмда? вы наверное не поняли причину переноса - желающих нет
интересно мнение алекса6: как по его мнению лучше - попилить и построить, или не дать барыгам нажиться и продолжать добираться на веник на собачьих упряжках?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:не поняли причину переноса - желающих нет

Тендер в Украине на строительство метро-глупость. Это почти так же, как объявить тендер на строительство танков среди украинских производителей.
Как по мне, это должен быть госзаказ, тендер-на исполнение. На поставку материалов-отдельные тендера.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:02

  kingkongovets написав:ведь все эксперты давно доказали, шо все эти ваши инфраструктурные проекты делаются исключительно ради отмыва бабла
так же ж?

в рукаве есть еще один вариант: пока не договорились о размере отката :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:19

  Serg-ik написав:Как по мне, это должен быть госзаказ, тендер-на исполнение. На поставку материалов-отдельные тендера.


а вотэто по вашему шо?

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-01-19-000136-c
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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