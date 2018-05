Додано: Чет 31 тра, 2018 13:30

Yuri_T написав: КП Киевский метрополитен снова перенес аукцион по выбору подрядчика для строительства Сырецко-Печерской линии метро, которая соединит станцию Сырец и жилой массив Виноградарь.

http://hvylya.net/news/digest/metro-ne- ... troit.html



зато барыги не попилят бюджет, ууу, ааа!

ведь все эксперты давно доказали, шо все эти ваши инфраструктурные проекты делаются исключительно ради отмыва бабла

так же ж? зато барыги не попилят бюджет, ууу, ааа!ведь все эксперты давно доказали, шо все эти ваши инфраструктурные проекты делаются исключительно ради отмыва баблатак же ж?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.