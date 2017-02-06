Додано: Чет 31 тра, 2018 12:53

Вєсті с полєй (чіто цоколєй іпєнєй)



Пише Мольвіна із ....вгадайте откуда .... Польщі....



Собираєццо заїхать в цокіль.....десь в іюлі....після сбору клубніки...

Порядочная, аккуратная и без вредных привычек.



Цоколь прям як афродозиак дєйствує на Мольвін.

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.