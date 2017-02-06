Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пише Мольвіна із ....вгадайте откуда .... Польщі....
Собираєццо заїхать в цокіль.....десь в іюлі....після сбору клубніки... Порядочная, аккуратная и без вредных привычек.
Цоколь прям як афродозиак дєйствує на Мольвін.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Рынок жилья в Украине в застое. Застройщики предлагают украинцам больше квартир, чем они могут купить: предложение на 30% превышает спрос. За каждого клиента ведется нешуточная борьба, признаются сами застройщики.....
Как насобирать на свое жилье
Средняя зарплата в Киеве составляет 13 150 гривен. На семью из двух человек это 1000 долларов в месяц. Однокомнатная квартира в Киеве на 22 кв. м в среднем обойдется 12 600 долларов. Если ежемесячно откладывать 30% – 300 долларов, то полную сумму можно насобирать за три с половиной года.
Однако есть варианты и побыстрее. Хоть и маленькими темпами, но растет число компаний-застройщиков, которые предлагают покупателям в ипотеку в партнерстве с банками. Средние условия по кредиту на 20 лет составляют 18-20% годовых при первоначальном взносе от 30%, говорит Лев Коршевнюк.
30% от 12 600 – это 3780 долларов. Такую сумму можно насобирать при средней зарплате примерно за год. остальное – растянуть на 10-20 лет. Но стоимость квартиры соответственно вырастет за счет процентов. ....
"Покупать квартиры в ипотеку на сегодняшний день дорого: заемщик переплатит в 2-3 раза больше реальной стоимости жилья", – добавляет Лев Коршевнюк.
Кто-то где-то видел квартиры по 22 метра, для всех и в ипотеку и 30% первый взнос. Это паника???
Однако квадратный метр однокомнатной квартиры в Киеве даже класса "эконом" не может стоить меньше 700 долларов, предупреждает архитектор бюро "Аспект" Тарас Годованец.
при собівартості 300у.е., не може ніяк 700 долларов, інфа 146%, я це ще в школі проходив, якраз після того, як скурив Буквар
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:зато барыги не попилят бюджет, ууу, ааа! ведь все эксперты давно доказали, шо все эти ваши инфраструктурные проекты делаются исключительно ради отмыва бабла так же ж?
Однозначно!!! и вся КМДА, депутаты сначала прочитают что там в интернете пишут, особенно на нашей ветке, а уж потом принимают решение: ни в коем случае не дать распилить бюджет!!!
а при чем тут кмда? вы наверное не поняли причину переноса - желающих нет интересно мнение алекса6: как по его мнению лучше - попилить и построить, или не дать барыгам нажиться и продолжать добираться на веник на собачьих упряжках?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:не поняли причину переноса - желающих нет
Тендер в Украине на строительство метро-глупость. Это почти так же, как объявить тендер на строительство танков среди украинских производителей. Как по мне, это должен быть госзаказ, тендер-на исполнение. На поставку материалов-отдельные тендера.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери