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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:10
kingkongovets что попало
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:14
А вы сомневаетесь, что могут и танки через тендер покупать?
Из моей практики. Вопрос представителям одной фирмы:
- Вот вы покупаете ХХХ у одного гос. предприятия и продаете его другому гос. предприятию. Скажите, а зачем они работают через вас? Существует ли риск перехода на прямые контракты?
- Нуууууу.... Мы себя зарекомендовали как надежный поставщик и покупатели хотя работать именно через нас.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Еду на конференцию. Прощай разум.
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