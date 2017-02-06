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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:10
kingkongovets что попало
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:14
Serg-ik написав:
Это почти так же, как объявить тендер на строительство танков среди украинских производителей.
А вы сомневаетесь, что могут и танки через тендер покупать?
Из моей практики. Вопрос представителям одной фирмы:
- Вот вы покупаете ХХХ у одного гос. предприятия и продаете его другому гос. предприятию. Скажите, а зачем они работают через вас? Существует ли риск перехода на прямые контракты?
- Нуууууу.... Мы себя зарекомендовали как надежный поставщик и покупатели хотя работать именно через нас.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:47
Еду на конференцию. Прощай разум.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:44
Gastarbaiter написав: Serg-ik написав:
Это почти так же, как объявить тендер на строительство танков среди украинских производителей.
А вы сомневаетесь, что могут и танки через тендер покупать?
Из моей практики. Вопрос представителям одной фирмы:
-Вот вы покупаете ХХХ у одного госпредприятия и продаете его другому. Скажите, а зачем они работают через вас?
-Мы надежный поставщик и покупатели хотят работать через нас.
Гааа
Знакомая предприятия так газом обеспечивает: прямо в офисе газопоставляющей конторы на одной бумажке ставит печать, что покупает и тут же на второй, что уже её фирма продает потребителю (с маржой в пару процентов)
И так по нескольку раз в неделю, каждый договор на миллионы.
Причем именно от этого круга знакомых можно услышать "работать надо" итд
Востаннє редагувалось antonivs3
в Чет 31 тра, 2018 16:54, всього редагувалось 3 разів.
Савченко Так!
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:51
antonivs3 написав: Gastarbaiter написав: Serg-ik написав:
Это почти так же, как объявить тендер на строительство танков среди украинских производителей.
А вы сомневаетесь, что могут и танки через тендер покупать?
Из моей практики. Вопрос представителям одной фирмы:
- Вот вы покупаете ХХХ у одного гос. предприятия и продаете его другому гос. предприятию. Скажите а зачем они работают через вас?
-Мы зарекомендовали как надежный поставщик и покупатели хотя работать через нас.
Гааа
У меня так знакомая газом предприятия обеспечивает: прямо в киевском офисе газопоставляющей конторы на одной бумажке ставит печать, что у них покупает и тут же на второй, что уже её фирма продает потребителю (с маржой в пару процентов)
И так по нескольку раз в неделю, каждый договор на миллионы грн.
Гааа, спасибо за наводку . Скоро мы вашу тетю наматаем на " мотю".
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сірий
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:53
Не за что, главно, чтобы тетина контора не намотала что-нибудь на вас)
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Чет 31 тра, 2018 17:09
antonivs3 написав:
Не за что, главно, чтобы тетина контора не намотала что-нибудь на вас)
Гааа, пойдешь в хвосте состава, а мож и за головы. Гааа.
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сірий
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Додано: Чет 31 тра, 2018 17:33
kingkongovets написав:
как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой
народная мудрость
Когда у человека есть кэш, и есть где жить. Он счастливо живёт. И ему побоку, тогда как инвестор в недвижимость хочет выйти из неё в КЭШ и не может за те деньги, что он в неё вложил, а только видит как его капитал тает на глазах. Кэш наше всё, многое в нем измеряется и многое за него доступно.
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innamax2008
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