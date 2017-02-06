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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:10

kingkongovets что попало
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:14

  Serg-ik написав:Это почти так же, как объявить тендер на строительство танков среди украинских производителей.

А вы сомневаетесь, что могут и танки через тендер покупать?

Из моей практики. Вопрос представителям одной фирмы:

- Вот вы покупаете ХХХ у одного гос. предприятия и продаете его другому гос. предприятию. Скажите, а зачем они работают через вас? Существует ли риск перехода на прямые контракты?
- Нуууууу.... Мы себя зарекомендовали как надежный поставщик и покупатели хотя работать именно через нас.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Еду на конференцию. Прощай разум.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зато теперь ясна цена жизни - это ж 2-ка на Трое! :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:44

  Gastarbaiter написав:
  Serg-ik написав:Это почти так же, как объявить тендер на строительство танков среди украинских производителей.

А вы сомневаетесь, что могут и танки через тендер покупать?
Из моей практики. Вопрос представителям одной фирмы:
-Вот вы покупаете ХХХ у одного госпредприятия и продаете его другому. Скажите, а зачем они работают через вас?
-Мы надежный поставщик и покупатели хотят работать через нас.

Гааа :mrgreen: Знакомая предприятия так газом обеспечивает: прямо в офисе газопоставляющей конторы на одной бумажке ставит печать, что покупает и тут же на второй, что уже её фирма продает потребителю (с маржой в пару процентов)
И так по нескольку раз в неделю, каждый договор на миллионы.
Причем именно от этого круга знакомых можно услышать "работать надо" итд :mrgreen:
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 31 тра, 2018 16:54, всього редагувалось 3 разів.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:51

  antonivs3 написав:
  Gastarbaiter написав:
  Serg-ik написав:Это почти так же, как объявить тендер на строительство танков среди украинских производителей.

А вы сомневаетесь, что могут и танки через тендер покупать?
Из моей практики. Вопрос представителям одной фирмы:
- Вот вы покупаете ХХХ у одного гос. предприятия и продаете его другому гос. предприятию. Скажите а зачем они работают через вас?
-Мы зарекомендовали как надежный поставщик и покупатели хотя работать через нас.

Гааа :mrgreen: У меня так знакомая газом предприятия обеспечивает: прямо в киевском офисе газопоставляющей конторы на одной бумажке ставит печать, что у них покупает и тут же на второй, что уже её фирма продает потребителю (с маржой в пару процентов)
И так по нескольку раз в неделю, каждый договор на миллионы грн.

Гааа, спасибо за наводку . Скоро мы вашу тетю наматаем на " мотю".
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:53

Не за что, главно, чтобы тетина контора не намотала что-нибудь на вас)
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:09

  antonivs3 написав:Не за что, главно, чтобы тетина контора не намотала что-нибудь на вас)

Гааа, пойдешь в хвосте состава, а мож и за головы. Гааа.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:33

  kingkongovets написав:как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой
народная мудрость

Когда у человека есть кэш, и есть где жить. Он счастливо живёт. И ему побоку, тогда как инвестор в недвижимость хочет выйти из неё в КЭШ и не может за те деньги, что он в неё вложил, а только видит как его капитал тает на глазах. Кэш наше всё, многое в нем измеряется и многое за него доступно.
innamax2008
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