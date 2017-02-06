Рынок жилья в Украине в застое. Застройщики предлагают украинцам больше квартир, чем они могут купить: предложение на 30% превышает спрос. За каждого клиента ведется нешуточная борьба, признаются сами застройщики.....



Как насобирать на свое жилье



Средняя зарплата в Киеве составляет 13 150 гривен. На семью из двух человек это 1000 долларов в месяц. Однокомнатная квартира в Киеве на 22 кв. м в среднем обойдется 12 600 долларов. Если ежемесячно откладывать 30% – 300 долларов, то полную сумму можно насобирать за три с половиной года.



Однако есть варианты и побыстрее. Хоть и маленькими темпами, но растет число компаний-застройщиков, которые предлагают покупателям в ипотеку в партнерстве с банками. Средние условия по кредиту на 20 лет составляют 18-20% годовых при первоначальном взносе от 30%, говорит Лев Коршевнюк.



30% от 12 600 – это 3780 долларов. Такую сумму можно насобирать при средней зарплате примерно за год. остальное – растянуть на 10-20 лет. Но стоимость квартиры соответственно вырастет за счет процентов.

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"Покупать квартиры в ипотеку на сегодняшний день дорого: заемщик переплатит в 2-3 раза больше реальной стоимости жилья", – добавляет Лев Коршевнюк.