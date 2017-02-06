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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 18:07

  innamax2008 написав:
  kingkongovets написав:как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой
народная мудрость

Когда у человека есть кэш, и есть где жить. Он счастливо живёт. И ему побоку, тогда как инвестор в недвижимость хочет выйти из неё в КЭШ и не может за те деньги, что он в неё вложил, а только видит как его капитал тает на глазах. Кэш наше всё, многое в нем измеряется и многое за него доступно.

Ви помиляетеся. Не знаю жодного хто щасливо живе маючи кеш і відповідальність.

Щасливо живуть ті у кого нічого не має і не має жодних обов'язків -
Діти, студенти, хіппі, люди з психічними розладами.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 18:21

У Первого реально сменился кукловод
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 18:24

сірий Чи дурний, чи справди не розумиеш, шо усе легально и уси в курси, даже очолюют списки податкоплатныкив? А я-то за шо, спєцорган?
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

innamax2008 написав:
  kingkongovets написав:как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой
народная мудрость

Когда у человека есть кэш, и есть где жить. Он счастливо живёт. И ему побоку, тогда как инвестор в недвижимость хочет выйти из неё в КЭШ и не может за те деньги, что он в неё вложил, а только видит как его капитал тает на глазах. Кэш наше всё, многое в нем измеряется и многое за него доступно.


это все блаблабла ни о чем
в реале так: пока денег нет, или не хватает - мантры о том, как недвига никому не нужна, заколоченные окна, фейковые объявы в качестве примера и прочий трэш, но как только искомая сумма на руках - стук копыт по отделам продаж и жалобы о том как все дорого и нечего выбрать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 18:36

  innamax2008 написав:Цены упали на уровень 2003, когда на Оболони на Малиновского цена на кирп.трешку 96 серии без ремонта была 50000уе. Сейчас увидел такие цены на эти трёшки, но со стеклопакетами и кондиционерами. А в 2000 году, эти трёшки были по 20 000 уе. Интересует, как скоро добежим до 2000 года?

Может и не добежим- тогда не делали ремонты на таких площадях на ту же 20ку.
А по ценам было именно так- треха Т4 с 3мя лоджиями по Г.Днепра 13 стоила 19500, а такая же в начале Маяковского Трои всего на 3тыс дешевле, но это была крупная сумма- стоимость дачи на КВХ или гаража в Киеве.
Савченко Так!
antonivs3
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