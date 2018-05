Додано: Чет 31 тра, 2018 18:29

innamax2008 написав: kingkongovets написав: как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой

народная мудрость как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкойнародная мудрость

Когда у человека есть кэш, и есть где жить. Он счастливо живёт. И ему побоку, тогда как инвестор в недвижимость хочет выйти из неё в КЭШ и не может за те деньги, что он в неё вложил, а только видит как его капитал тает на глазах. Кэш наше всё, многое в нем измеряется и многое за него доступно. Когда у человека есть кэш, и есть где жить. Он счастливо живёт. И ему побоку, тогда как инвестор в недвижимость хочет выйти из неё в КЭШ и не может за те деньги, что он в неё вложил, а только видит как его капитал тает на глазах. Кэш наше всё, многое в нем измеряется и многое за него доступно.



это все блаблабла ни о чем

в реале так: пока денег нет, или не хватает - мантры о том, как недвига никому не нужна, заколоченные окна, фейковые объявы в качестве примера и прочий трэш, но как только искомая сумма на руках - стук копыт по отделам продаж и жалобы о том как все дорого и нечего выбрать это все блаблабла ни о чемв реале так: пока денег нет, или не хватает - мантры о том, как недвига никому не нужна, заколоченные окна, фейковые объявы в качестве примера и прочий трэш, но как только искомая сумма на руках - стук копыт по отделам продаж и жалобы о том как все дорого и нечего выбрать

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.