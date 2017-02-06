Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой народная мудрость
Когда у человека есть кэш, и есть где жить. Он счастливо живёт. И ему побоку, тогда как инвестор в недвижимость хочет выйти из неё в КЭШ и не может за те деньги, что он в неё вложил, а только видит как его капитал тает на глазах. Кэш наше всё, многое в нем измеряется и многое за него доступно.
Ви помиляетеся. Не знаю жодного хто щасливо живе маючи кеш і відповідальність.
Щасливо живуть ті у кого нічого не має і не має жодних обов'язків - Діти, студенти, хіппі, люди з психічними розладами.
kingkongovets написав:как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой народная мудрость
Когда у человека есть кэш, и есть где жить. Он счастливо живёт. И ему побоку, тогда как инвестор в недвижимость хочет выйти из неё в КЭШ и не может за те деньги, что он в неё вложил, а только видит как его капитал тает на глазах. Кэш наше всё, многое в нем измеряется и многое за него доступно.
это все блаблабла ни о чем в реале так: пока денег нет, или не хватает - мантры о том, как недвига никому не нужна, заколоченные окна, фейковые объявы в качестве примера и прочий трэш, но как только искомая сумма на руках - стук копыт по отделам продаж и жалобы о том как все дорого и нечего выбрать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
innamax2008 написав:Цены упали на уровень 2003, когда на Оболони на Малиновского цена на кирп.трешку 96 серии без ремонта была 50000уе. Сейчас увидел такие цены на эти трёшки, но со стеклопакетами и кондиционерами. А в 2000 году, эти трёшки были по 20 000 уе. Интересует, как скоро добежим до 2000 года?
Может и не добежим- тогда не делали ремонты на таких площадях на ту же 20ку. А по ценам было именно так- треха Т4 с 3мя лоджиями по Г.Днепра 13 стоила 19500, а такая же в начале Маяковского Трои всего на 3тыс дешевле, но это была крупная сумма- стоимость дачи на КВХ или гаража в Киеве.
kingkongovets написав:как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой народная мудрость
Когда у человека есть кэш, и есть где жить. Он счастливо живёт. И ему побоку, тогда как инвестор в недвижимость хочет выйти из неё в КЭШ и не может за те деньги, что он в неё вложил, а только видит как его капитал тает на глазах. Кэш наше всё, многое в нем измеряется и многое за него доступно.
Ви помиляетеся. Не знаю жодного хто щасливо живе маючи кеш і відповідальність.
Щасливо живуть ті у кого нічого не має і не має жодних обов'язків - Діти, студенти, хіппі, люди з психічними розладами.
kingkongovets написав:как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой народная мудрость
Когда у человека есть кэш, и есть где жить. Он счастливо живёт. И ему побоку, тогда как инвестор в недвижимость хочет выйти из неё в КЭШ и не может за те деньги, что он в неё вложил, а только видит как его капитал тает на глазах. Кэш наше всё, многое в нем измеряется и многое за него доступно.
это все блаблабла ни о чем в реале так: пока денег нет, или не хватает - мантры о том, как недвига никому не нужна, заколоченные окна, фейковые объявы в качестве примера и прочий трэш, но как только искомая сумма на руках - стук копыт по отделам продаж и жалобы о том как все дорого и нечего выбрать
Вы наверное серьезно попали не выйдя вовремя в КЭШ, ну вы такой не один.