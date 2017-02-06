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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:52

  innamax2008 написав:Цены на квартиры в Киеве упали на уровень 2003 года, когда на Оболони на улице.Малиновского в 4-ом микрорайоне цена на кирпичную трешку 96 серии без ремонта была 50 000 уе. Сейчас, просматривая Авизо, увидел такие цены на эти трёшки но со стеклопакетами, кондиционерами и бойлерами. А в 2000 году, эти трёшки были по 20 000 уе. Интересует, как скоро добежим до 2000 года?

Уровень цен по годам вы тоже не знаете. Одни лозунги
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:10

  kingkongovets написав:как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой
народная мудрость

То вы еще не видели уникумов 2-в-1. Когда человек хочет продать свою "прелесть" за охриллион, а взамен купить другую (или 2) за 3 копейки. :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:20

  pesikot написав:
  innamax2008 написав:Цены на квартиры в Киеве упали на уровень 2003 года, когда на Оболони на улице.Малиновского в 4-ом микрорайоне цена на кирпичную трешку 96 серии без ремонта была 50 000 уе. Сейчас, просматривая Авизо, увидел такие цены на эти трёшки но со стеклопакетами, кондиционерами и бойлерами. А в 2000 году, эти трёшки были по 20 000 уе. Интересует, как скоро добежим до 2000 года?

Уровень цен по годам вы тоже не знаете. Одни лозунги

Вы, наверное, тогда в школу ходили, ценами не интересовались, а я тогда и продавал и покупал.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:22

  Хомякоид написав: Кто бы мог подумать в конце 80-х годов что в шахтерских городах на Донбассе где шахтеры получали охренительные зарплаты и катались как сыр в масле через 10-15 лет будут квартиры отдавать даром а половина будет стоять просто брошенные с заколоченными окнами ?

Шире надо думать, шарик он большой, есть куда деньги приткнуть при наличии свободного времени :D

Шире надо думать, а лучше просто думать.
1989+10-15 = 1999-2004 год, неплохие гОда на Донбассе.
Но такому мощному аналитику, всё равно, что десять, что двадцать лет, что минималка 2016 года, ему ведь главное, что событие было. Неважно, когда оно было, но ведь было.
Сомневаюсь, что вы вообще учились в немецких университетах.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:23

Хоть и за поребриком, но познавательно
http://expert.ru/2018/05/31/ipotechnyie ... yi-rastut/
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:24

  innamax2008 написав:Вы, наверное, тогда в школу ходили, ценами не интересовались, а я тогда и продавал и покупал.

Зачем так себя палить по полной программе. Методичка голову жмёт :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:33

  pesikot написав:
  innamax2008 написав:Вы, наверное, тогда в школу ходили, ценами не интересовались, а я тогда и продавал и покупал.

Зачем так себя палить по полной программе. Методичка голову жмёт :)

И, что? Сильно вам голову надавила? Снемите её.
innamax2008
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