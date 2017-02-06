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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:52
innamax2008 написав:
Цены на квартиры в Киеве упали на уровень 2003 года, когда на Оболони на улице.Малиновского в 4-ом микрорайоне цена на кирпичную трешку 96 серии без ремонта была 50 000 уе. Сейчас, просматривая Авизо, увидел такие цены на эти трёшки но со стеклопакетами, кондиционерами и бойлерами. А в 2000 году, эти трёшки были по 20 000 уе. Интересует, как скоро добежим до 2000 года?
Уровень цен по годам вы тоже не знаете. Одни лозунги
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:10
kingkongovets написав:
как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой
народная мудрость
То вы еще не видели уникумов 2-в-1. Когда человек хочет продать свою "прелесть" за охриллион, а взамен купить другую (или 2) за 3 копейки.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:20
pesikot написав: innamax2008 написав:
Цены на квартиры в Киеве упали на уровень 2003 года, когда на Оболони на улице.Малиновского в 4-ом микрорайоне цена на кирпичную трешку 96 серии без ремонта была 50 000 уе. Сейчас, просматривая Авизо, увидел такие цены на эти трёшки но со стеклопакетами, кондиционерами и бойлерами. А в 2000 году, эти трёшки были по 20 000 уе. Интересует, как скоро добежим до 2000 года?
Уровень цен по годам вы тоже не знаете. Одни лозунги
Вы, наверное, тогда в школу ходили, ценами не интересовались, а я тогда и продавал и покупал.
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innamax2008
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:22
Хомякоид написав:
Кто бы мог подумать в конце 80-х годов что в шахтерских городах на Донбассе где шахтеры получали охренительные зарплаты и катались как сыр в масле через 10-15 лет будут квартиры отдавать даром а половина будет стоять просто брошенные с заколоченными окнами ?
Шире надо думать, шарик он большой, есть куда деньги приткнуть при наличии свободного времени
Шире надо думать, а лучше просто думать.
1989+10-15 = 1999-2004 год, неплохие гОда на Донбассе.
Но такому мощному аналитику, всё равно, что десять, что двадцать лет, что минималка 2016 года, ему ведь главное, что событие было. Неважно, когда оно было, но ведь было.
Сомневаюсь, что вы вообще учились в немецких университетах.
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pesikot
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:38
pesikot написав:
Шире надо думать, а лучше просто думать.
1989+10-15 = 1999-2004 год, неплохие гОда на Донбассе.
А вы бывали в те годы в тех шахтерских городах?
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:42
Gastarbaiter написав: pesikot написав:
Шире надо думать, а лучше просто думать.
1989+10-15 = 1999-2004 год, неплохие гОда на Донбассе.
А вы бывали в те годы в тех шахтерских городах?
Бывал в тех годах.
Но речь в том, что Хомякоид говорит за теперешнее состоянии Донбасса, путаясь в датах и промежутках времени.
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pesikot
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:42
pesikot написав: innamax2008 написав:
в 2000 году эти трёшки были по 20 000 уе. Интересует, как скоро добежим до 2000 года?
Уровень цен по годам вы тоже не знаете. Одни лозунги
Огласите ваш уровень цен, можно без лозунгов
Савченко Так!
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:43
pesikot написав: innamax2008 написав:
И, что? Сильно вам голову надавила? Снемите её.
Ой, какая прелесть, "снемите"
Уже поправил, в школе русская грамматика не очень шла, но с математикой всё в порядке.
Востаннє редагувалось innamax2008
в Чет 31 тра, 2018 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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