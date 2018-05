Додано: Чет 31 тра, 2018 21:02

innamax2008 написав: pesikot написав: innamax2008 написав: Цены на квартиры в Киеве упали на уровень 2003 года, когда на Оболони на улице.Малиновского в 4-ом микрорайоне цена на кирпичную трешку 96 серии без ремонта была 50 000 уе. Сейчас, просматривая Авизо, увидел такие цены на эти трёшки но со стеклопакетами, кондиционерами и бойлерами. А в 2000 году, эти трёшки были по 20 000 уе. Интересует, как скоро добежим до 2000 года?

Уровень цен по годам вы тоже не знаете. Одни лозунги Уровень цен по годам вы тоже не знаете. Одни лозунги

Вы, наверное, тогда в школу ходили, ценами не интересовались, а я тогда и продавал и покупал. Вы, наверное, тогда в школу ходили, ценами не интересовались, а я тогда и продавал и покупал.



это уже после того, как вы ушли с госслужбы потому шо совесть не позволяла вам брать взятки?)

по вашей легенде это было 20 лет назад - в 1998ом, как раз удачный год для подобных демаршей, бгг)

от же ж сказочник))) жгите еще)) это уже после того, как вы ушли с госслужбы потому шо совесть не позволяла вам брать взятки?)по вашей легенде это было 20 лет назад - в 1998ом, как раз удачный год для подобных демаршей, бгг)от же ж сказочник))) жгите еще))

