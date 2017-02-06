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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 тра, 2018 20:44
Gastarbaiter написав: kingkongovets написав:
как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой
вы еще не видели уникумов 2-в-1. Когда человек хочет продать за охриллион, а взамен купить за 3 копейки
какие же это уникумы? это подавляющее большинство
Савченко Так!
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:46
innamax2008 написав: pesikot написав: innamax2008 написав:
И, что? Сильно вам голову надавила? Снемите её.
Ой, какая прелесть, "снемите"
Уже поправил, в школе русская грамматика не очень шла.
Да вам вообще много чего не шло
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:48
Gastarbaiter написав: kingkongovets написав:
как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой
народная мудрость
То вы еще не видели уникумов 2-в-1. Когда человек хочет продать свою "прелесть" за охриллион, а взамен купить другую (или 2) за 3 копейки.
Это я с Голосеево.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:51
pesikot написав: innamax2008 написав:
Уже поправил, в школе русская грамматика не очень шла.
Да вам вообше много чего не шло
Ну ваша методичка, которая голову надавить может, точно.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:57
pesikot написав: antonivs3 написав:
Не за что, главно, чтобы тетина контора не намотала что-нибудь на вас)
То есть вы против коррупции вообще. Но в частности - вы очень даже за
Я для вас повторю- все абсолютно легально, более даже, чем оффшоры гаранта- так как налоги плотятся на все 100. Далее- вы в какой стране живете? Подобных посредников тьма, по нескольку в каждом районе, даже не области.
И как я могу быть против коррупции, если ее возглавляю? Вы сделали какие-то выводы из своих же домыслов, частично основанных на моем упоминании.
Савченко Так!
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Додано: Чет 31 тра, 2018 21:02
innamax2008 написав: pesikot написав: innamax2008 написав:
Цены на квартиры в Киеве упали на уровень 2003 года, когда на Оболони на улице.Малиновского в 4-ом микрорайоне цена на кирпичную трешку 96 серии без ремонта была 50 000 уе. Сейчас, просматривая Авизо, увидел такие цены на эти трёшки но со стеклопакетами, кондиционерами и бойлерами. А в 2000 году, эти трёшки были по 20 000 уе. Интересует, как скоро добежим до 2000 года?
Уровень цен по годам вы тоже не знаете. Одни лозунги
Вы, наверное, тогда в школу ходили, ценами не интересовались, а я тогда и продавал и покупал.
это уже после того, как вы ушли с госслужбы потому шо совесть не позволяла вам брать взятки?)
по вашей легенде это было 20 лет назад - в 1998ом, как раз удачный год для подобных демаршей, бгг)
от же ж сказочник))) жгите еще))
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 22:04
Особенно доставило про стресс от вождения в Европе и воспитанных самоорганизованных укроводителей))
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