Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antonivs3 написав:Не за что, главно, чтобы тетина контора не намотала что-нибудь на вас)
То есть вы против коррупции вообще. Но в частности - вы очень даже за
Я для вас повторю- все абсолютно легально, более даже, чем оффшоры гаранта- так как налоги плотятся на все 100. Далее- вы в какой стране живете? Подобных посредников тьма, по нескольку в каждом районе, даже не области. И как я могу быть против коррупции, если ее возглавляю? Вы сделали какие-то выводы из своих же домыслов, частично основанных на моем упоминании.
innamax2008 написав:Цены на квартиры в Киеве упали на уровень 2003 года, когда на Оболони на улице.Малиновского в 4-ом микрорайоне цена на кирпичную трешку 96 серии без ремонта была 50 000 уе. Сейчас, просматривая Авизо, увидел такие цены на эти трёшки но со стеклопакетами, кондиционерами и бойлерами. А в 2000 году, эти трёшки были по 20 000 уе. Интересует, как скоро добежим до 2000 года?
Уровень цен по годам вы тоже не знаете. Одни лозунги
Вы, наверное, тогда в школу ходили, ценами не интересовались, а я тогда и продавал и покупал.
это уже после того, как вы ушли с госслужбы потому шо совесть не позволяла вам брать взятки?) по вашей легенде это было 20 лет назад - в 1998ом, как раз удачный год для подобных демаршей, бгг) от же ж сказочник))) жгите еще))
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Дефіциту квартир до продажу у НОВОБУДОВАХ Києва - яким тут іноді деякі лякують читачів та участників обговорення - НЕМАЄ І БЛИЗЬКО. В першому кварталі 2018 у Києві введено експлуатацію десятки будинків в яких розташовано понад ЧОТИРИ ТИСЯЧІ квартир!
Востаннє редагувалось kiev_1991 в П'ят 01 чер, 2018 07:56, всього редагувалось 1 раз.