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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:44

  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой
вы еще не видели уникумов 2-в-1. Когда человек хочет продать за охриллион, а взамен купить за 3 копейки :mrgreen:

какие же это уникумы? это подавляющее большинство
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:48

  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:как только у обвалишки появляются деньги на недвигу он становится растишкой
народная мудрость

То вы еще не видели уникумов 2-в-1. Когда человек хочет продать свою "прелесть" за охриллион, а взамен купить другую (или 2) за 3 копейки. :mrgreen:

Это я с Голосеево.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:57

  pesikot написав:
  antonivs3 написав:Не за что, главно, чтобы тетина контора не намотала что-нибудь на вас)

То есть вы против коррупции вообще. Но в частности - вы очень даже за

Я для вас повторю- все абсолютно легально, более даже, чем оффшоры гаранта- так как налоги плотятся на все 100. Далее- вы в какой стране живете? Подобных посредников тьма, по нескольку в каждом районе, даже не области.
И как я могу быть против коррупции, если ее возглавляю? Вы сделали какие-то выводы из своих же домыслов, частично основанных на моем упоминании.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

innamax2008 написав:
  pesikot написав:
  innamax2008 написав:Цены на квартиры в Киеве упали на уровень 2003 года, когда на Оболони на улице.Малиновского в 4-ом микрорайоне цена на кирпичную трешку 96 серии без ремонта была 50 000 уе. Сейчас, просматривая Авизо, увидел такие цены на эти трёшки но со стеклопакетами, кондиционерами и бойлерами. А в 2000 году, эти трёшки были по 20 000 уе. Интересует, как скоро добежим до 2000 года?

Уровень цен по годам вы тоже не знаете. Одни лозунги

Вы, наверное, тогда в школу ходили, ценами не интересовались, а я тогда и продавал и покупал.


это уже после того, как вы ушли с госслужбы потому шо совесть не позволяла вам брать взятки?)
по вашей легенде это было 20 лет назад - в 1998ом, как раз удачный год для подобных демаршей, бгг)
от же ж сказочник))) жгите еще))
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:04

  kingkongovets написав:8 вещей, в которых Украина лучше, чем Европа

https://coolyanews.info/mihail-kuhar-uk ... fshor.html


Особенно доставило про стресс от вождения в Европе и воспитанных самоорганизованных укроводителей))
alkasander
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 06:19

Дефіциту квартир до продажу у НОВОБУДОВАХ Києва - яким тут іноді деякі лякують читачів та участників обговорення - НЕМАЄ І БЛИЗЬКО.
В першому кварталі 2018 у Києві введено експлуатацію десятки будинків в яких розташовано понад ЧОТИРИ ТИСЯЧІ квартир!
Зображення
Востаннє редагувалось kiev_1991 в П'ят 01 чер, 2018 07:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:04

  alkasander написав:
  kingkongovets написав:8 вещей, в которых Украина лучше, чем Европа

https://coolyanews.info/mihail-kuhar-uk ... fshor.html


Особенно доставило про стресс от вождения в Европе и воспитанных самоорганизованных укроводителей))

Почитал автора - этото человек скорее всего учил Трибеку МБА. И автор считает что зашибись классно - когда не платишь налоги.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:19

  innamax2008 написав:Цены упали на уровень 2003, когда на Оболони на Малиновского цена на кирп.трешку 96 серии без ремонта была 50000уе. Сейчас увидел такие цены на эти трёшки, но со стеклопакетами и кондиционерами. А в 2000 году, эти трёшки были по 20 000 уе. Интересует, как скоро добежим до 2000 года?

Только эта трёшка в частности и дом в целом стали на 15 лет старше. Это значит что трубы в подвале надо менять. И в квартирах, если кто не менял с постройки дома-тоже, лифт -в хлам, утепление фасада за счёт жильцов-что-то из области фантастики ( кроме случаем пенопластовых латок). Так что и 50 000 для такой квартиры -много
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:29

  Serg-ik написав:Только эта трёшка в частности и дом в целом стали на 15 лет старше. Это значит что трубы в подвале надо менять. И в квартирах, если кто не менял с постройки дома-тоже, лифт -в хлам, утепление фасада за счёт жильцов-что-то из области фантастики ( кроме случаем пенопластовых латок). Так что и 50 000 для такой квартиры -много


сержик, спрашиваю вас в третий раз:
СКОЛЬКО ВЫ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ПОТРАТИЛИ ДЕНЕГ НА АРЕНДУ КВАРТИР В СОВКОШЛАКЕ?
не надо душераздирающих подробностей, просто скажите сколько вы уже арендуете и примерную цифру
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:40

kingkongovets
47 000 за 10,5 лет. Здесь и однушка по 700 при курсе 5 и трёшка за 310 при курсе 26
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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