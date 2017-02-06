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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1234123512361237>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:43

  Gastarbaiter написав:
  pesikot написав:Шире надо думать, а лучше просто думать.
1989+10-15 = 1999-2004 год, неплохие гОда на Донбассе.

А вы бывали в те годы в тех шахтерских городах?


Человек с аваторой с котом в неадеквате, не может правильно воспринимать информацию, проблемы с восприятием. Тупит в общем постоянно.

https://frankensstein.livejournal.com/t ... 1%81%D0%BA

Ау, персонально для людей с проблемами восприятия, выкладываю
В 2006 году, чтобы реанимировать полумертвый Украинск, мэр Нешин пошел на крайние меры и на всю страну объявил, что будет бесплатно раздавать в городе жилье всем желающим. В то время это был невиданный шаг. В Донбассе пустовали тысячи квадратных метров брошенного жилья, и только мэр Украинска придумал, как эффективно найти им применение.
Востаннє редагувалось Хомякоид в П'ят 01 чер, 2018 08:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:44

  Serg-ik написав:
  innamax2008 написав:Цены упали на уровень 2003, когда на Оболони на Малиновского цена на кирп.трешку 96 серии без ремонта была 50000уе. Сейчас увидел такие цены на эти трёшки, но со стеклопакетами и кондиционерами. А в 2000 году, эти трёшки были по 20 000 уе. Интересует, как скоро добежим до 2000 года?

Только эта трёшка в частности и дом в целом стали на 15 лет старше. Это значит что трубы в подвале надо менять. И в квартирах, если кто не менял с постройки дома-тоже, лифт -в хлам, утепление фасада за счёт жильцов-что-то из области фантастики ( кроме случаем пенопластовых латок). Так что и 50 000 для такой квартиры -много

Люди, ну зачем в неадекват скатываться? 50к за 3к - это какая-то БПСка в районе Богатырской разве что или 464 "полухрущ".
Сержик, из типовых советских домов 1970-1980 - это самый лучший вариант + ещё на Оболони в 5-7 мин от метро, поэтому "за неё и 50 много", мягко говоря, очень субъективно.
За "па50" даже в состоянии под тотальный ремонт я б её хоть завтра купил. :?
Востаннє редагувалось Рыба-сом в П'ят 01 чер, 2018 08:50, всього редагувалось 2 разів.
Делай что должен, и будь что будет.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:46

  Serg-ik написав:kingkongovets
47 000 за 10,5 лет. Здесь и однушка по 700 при курсе 5 и трёшка за 310 при курсе 26


спасибо
то есть вы, потратив 47000$ за 10,5 лет на аренду в убитых хрущах и чешках, все же считаете, шо 50000$ за трешку в 96й серии на оболони - много? :mrgreen:
ноу комментс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:52

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:kingkongovets
47 000 за 10,5 лет. Здесь и однушка по 700 при курсе 5 и трёшка за 310 при курсе 26


спасибо
то есть вы, потратив 47000$ за 10,5 лет на аренду в убитых хрущах и чешках, все же считаете, шо 50000$ за трешку в 96й серии на оболони - много? :mrgreen:
ноу комментс

скільки 10,5 років тому коштувала "трэшка" в USD?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:то есть вы, потратив 47000$ за 10,5 лет на аренду в убитых хрущах и чешках, все же считаете, шо 50000$ за трешку в 96й серии на оболони - много? :mrgreen:
ноу комментс

а я откомментирую
Вы считаете, что 10 лет назад у меня лежало в кармане 47 000?
Вы упорно манипулируете, говоря, что я жил в убитых хрущах. Разочарую. и в который раз повторю: "Шоколадка" на Горького, Кирпичный дом 80-х на Шулявке, кирпичный дом 80-х Дорогожичи. Хрущ-6 мес, Нивки.
В какой-то момент из этих 10,5 лет что-то можно было купить приличное, готовое к проживанию, не убитый хрущ?
Ваша очередь отвечать
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:скільки 10,5 років тому коштувала "трэшка" в USD?

если 2008 год и 65 метров, то, наверное 160-180 тыс.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:01

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:kingkongovets
47 000 за 10,5 лет. Здесь и однушка по 700 при курсе 5 и трёшка за 310 при курсе 26


спасибо
то есть вы, потратив 47000$ за 10,5 лет на аренду в убитых хрущах и чешках, все же считаете, шо 50000$ за трешку в 96й серии на оболони - много? :mrgreen:
ноу комментс

скільки 10,5 років тому коштувала "трэшка" в USD?

Десь 130-140 куе. в аналозі там де зараз орендує сєржик 3к.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:06

  Serg-ik написав:
  flyman написав:скільки 10,5 років тому коштувала "трэшка" в USD?

если 2008 год и 65 метров, то, наверное 160-180 тыс.

учотка ККЦ, видно, хоче сказати, що можна було 10.5 років тому купити за 47к.у.е трешку,
бугага
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:07

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:то есть вы, потратив 47000$ за 10,5 лет на аренду в убитых хрущах и чешках, все же считаете, шо 50000$ за трешку в 96й серии на оболони - много? :mrgreen:
ноу комментс

а я откомментирую
Вы считаете, что 10 лет назад у меня лежало в кармане 47 000?
Вы упорно манипулируете, говоря, что я жил в убитых хрущах. Разочарую. и в который раз повторю: "Шоколадка" на Горького, Кирпичный дом 80-х на Шулявке, кирпичный дом 80-х Дорогожичи. Хрущ-6 мес, Нивки.
В какой-то момент из этих 10,5 лет что-то можно было купить приличное, готовое к проживанию, не убитый хрущ?
Ваша очередь отвечать


вам следовало купить пускай даже и хрущ в удобном для вас месте при первой же возможности шоп уйти от постоянных и самое главное - безвозвратных потерь на аренду и сэкономленные тем самым средства копить на дальнейшее улучшение жилищных условий
а так вы просрали полтос и продолжаете перебирать, капризничать и умничать - ну ок, дело ваше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:"Шоколадка" на Горького

Всё стеснялся спросить уже пару раз: а что такое "шоколадка"? Какая-то типовая серия или что?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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