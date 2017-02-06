Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ау, персонально для людей с проблемами восприятия, выкладываю В 2006 году, чтобы реанимировать полумертвый Украинск, мэр Нешин пошел на крайние меры и на всю страну объявил, что будет бесплатно раздавать в городе жилье всем желающим. В то время это был невиданный шаг. В Донбассе пустовали тысячи квадратных метров брошенного жилья, и только мэр Украинска придумал, как эффективно найти им применение.
Востаннє редагувалось Хомякоид в П'ят 01 чер, 2018 08:56, всього редагувалось 1 раз.
innamax2008 написав:Цены упали на уровень 2003, когда на Оболони на Малиновского цена на кирп.трешку 96 серии без ремонта была 50000уе. Сейчас увидел такие цены на эти трёшки, но со стеклопакетами и кондиционерами. А в 2000 году, эти трёшки были по 20 000 уе. Интересует, как скоро добежим до 2000 года?
Только эта трёшка в частности и дом в целом стали на 15 лет старше. Это значит что трубы в подвале надо менять. И в квартирах, если кто не менял с постройки дома-тоже, лифт -в хлам, утепление фасада за счёт жильцов-что-то из области фантастики ( кроме случаем пенопластовых латок). Так что и 50 000 для такой квартиры -много
Люди, ну зачем в неадекват скатываться? 50к за 3к - это какая-то БПСка в районе Богатырской разве что или 464 "полухрущ". Сержик, из типовых советских домов 1970-1980 - это самый лучший вариант + ещё на Оболони в 5-7 мин от метро, поэтому "за неё и 50 много", мягко говоря, очень субъективно. За "па50" даже в состоянии под тотальный ремонт я б её хоть завтра купил.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в П'ят 01 чер, 2018 08:50, всього редагувалось 2 разів.
Serg-ik написав:kingkongovets 47 000 за 10,5 лет. Здесь и однушка по 700 при курсе 5 и трёшка за 310 при курсе 26
спасибо то есть вы, потратив 47000$ за 10,5 лет на аренду в убитых хрущах и чешках, все же считаете, шо 50000$ за трешку в 96й серии на оболони - много? ноу комментс
скільки 10,5 років тому коштувала "трэшка" в USD?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:то есть вы, потратив 47000$ за 10,5 лет на аренду в убитых хрущах и чешках, все же считаете, шо 50000$ за трешку в 96й серии на оболони - много? ноу комментс
а я откомментирую Вы считаете, что 10 лет назад у меня лежало в кармане 47 000? Вы упорно манипулируете, говоря, что я жил в убитых хрущах. Разочарую. и в который раз повторю: "Шоколадка" на Горького, Кирпичный дом 80-х на Шулявке, кирпичный дом 80-х Дорогожичи. Хрущ-6 мес, Нивки. В какой-то момент из этих 10,5 лет что-то можно было купить приличное, готовое к проживанию, не убитый хрущ? Ваша очередь отвечать
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flyman написав:скільки 10,5 років тому коштувала "трэшка" в USD?
если 2008 год и 65 метров, то, наверное 160-180 тыс.
учотка ККЦ, видно, хоче сказати, що можна було 10.5 років тому купити за 47к.у.е трешку, бугага
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:то есть вы, потратив 47000$ за 10,5 лет на аренду в убитых хрущах и чешках, все же считаете, шо 50000$ за трешку в 96й серии на оболони - много? ноу комментс
а я откомментирую Вы считаете, что 10 лет назад у меня лежало в кармане 47 000? Вы упорно манипулируете, говоря, что я жил в убитых хрущах. Разочарую. и в который раз повторю: "Шоколадка" на Горького, Кирпичный дом 80-х на Шулявке, кирпичный дом 80-х Дорогожичи. Хрущ-6 мес, Нивки. В какой-то момент из этих 10,5 лет что-то можно было купить приличное, готовое к проживанию, не убитый хрущ? Ваша очередь отвечать
вам следовало купить пускай даже и хрущ в удобном для вас месте при первой же возможности шоп уйти от постоянных и самое главное - безвозвратных потерь на аренду и сэкономленные тем самым средства копить на дальнейшее улучшение жилищных условий а так вы просрали полтос и продолжаете перебирать, капризничать и умничать - ну ок, дело ваше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.