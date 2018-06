Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:46

Serg-ik написав: kingkongovets

47 000 за 10,5 лет. Здесь и однушка по 700 при курсе 5 и трёшка за 310 при курсе 26 47 000 за 10,5 лет. Здесь и однушка по 700 при курсе 5 и трёшка за 310 при курсе 26



спасибо

то есть вы, потратив 47000$ за 10,5 лет на аренду в убитых хрущах и чешках, все же считаете, шо 50000$ за трешку в 96й серии на оболони - много?

ноу комментс спасибото есть вы, потратив 47000$ за 10,5 лет на аренду в убитых хрущах и чешках, все же считаете, шо 50000$ за трешку в 96й серии на оболони - много?ноу комментс

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.