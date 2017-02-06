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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вам следовало купить пускай даже и хрущ в удобном для вас месте при первой же возможности и сэкономленные от аренды деньги копить на дальнейшее улучшение жилищных условий
а так вы просрали полтос и продолжаете перебирать и капризничать - ну ок, дело ваше

О, супер -совет в стиле Прохожего.
Арендовать в убитом хруще-фу-фу-фу, а купить-надо. И в каком же году можно было купить в хруще, пригодное к жизни, за 47 000?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:И в каком же году можно было купить в хруще, пригодное к жизни, за 47 000?

1к в хруще на Петра Запорожца в 2013 году друг продал где-то за эти деньги.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:25

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:то есть вы, потратив 47000$ за 10,5 лет на аренду в убитых хрущах и чешках, все же считаете, шо 50000$ за трешку в 96й серии на оболони - много? :mrgreen:
ноу комментс

а я откомментирую
Вы считаете, что 10 лет назад у меня лежало в кармане 47 000?
Вы упорно манипулируете, говоря, что я жил в убитых хрущах. Разочарую. и в который раз повторю: "Шоколадка" на Горького, Кирпичный дом 80-х на Шулявке, кирпичный дом 80-х Дорогожичи. Хрущ-6 мес, Нивки.
В какой-то момент из этих 10,5 лет что-то можно было купить приличное, готовое к проживанию, не убитый хрущ?
Ваша очередь отвечать


вам следовало купить пускай даже и хрущ в удобном для вас месте при первой же возможности шоп уйти от постоянных и самое главное - безвозвратных потерь на аренду и сэкономленные тем самым средства копить на дальнейшее улучшение жилищных условий
а так вы просрали полтос и продолжаете перебирать, капризничать и умничать - ну ок, дело ваше

Надо было купить хрущ за 170 , который сейчас стоит 50, чтобы не тратить 47 на аренду? ЧТо то я не понимаю :(
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PrimusInterPares написав:Надо было купить хрущ за 170 , который сейчас стоит 50, чтобы не тратить 47 на аренду? ЧТо то я не понимаю :(

Некто Юрий купил, исходя из данного принципа, привокзальную 3к БПС за 110к, так его три года с удовольствием все тут мокали.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:32

  Рыба-сом написав:
  Serg-ik написав:"Шоколадка" на Горького

Всё стеснялся спросить уже пару раз: а что такое "шоколадка"? Какая-то типовая серия или что?


https://www.google.com/maps/@50.417866, ... 312!8i6656
fasser
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:41

  Хомякоид написав:
  Kripo написав:
  Хомякоид написав:В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.


уважаемый, вы тут часто-густо пишете что то о Германии, то что то в газетах трубят то еще чего, вот тут конкретно можете ли вы, уважаемый, подтвердить свои слова, или это ВСЕ пустопорожний бред?!


Я вам отсканирую статью с газеты ТОП-5 Германии. Будет достаточно ?
За труды согласны перевести 200 грн. на любой счет детского дома в Украине и выложить скан ?
Это 7 евро, даже меньше чем за 1 час минимальной зарплаты в Германии. Так сказать что-бы мой труд не пропадал даром.


:roll:

я топ 5 немецких газет и без вас каждый день вижу, вы с базара не сьезжайте , где помощь на ребенка которую тока на хату или обучение можно потратить?! :twisted:

а потом про "газеты трубят" поговорим... балабол!

я не 200 гривен а 100€ перечисляю каждый месяц в фонд помощи, напугал...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:48

  Рыба-сом написав:
  Serg-ik написав:И в каком же году можно было купить в хруще, пригодное к жизни, за 47 000?

1к в хруще на Петра Запорожца в 2013 году друг продал где-то за эти деньги.

Левый берег, скорее всего панелька. В то время как я жил на правом.1 остановка до метро и тоже в однушке. Если бы я был так неприхотлив, то в 2015 купил бы котлован от Эврики за 37 000, трёшку и имел бы 10куе на ремонт. Вместо Хруща. Но лучше сейчас купить в Эврике , переплатив за неё, чем с 2013 г жить в хруще на Запорожца, понимая, что продашь его за 22000
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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