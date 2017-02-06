Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:вам следовало купить пускай даже и хрущ в удобном для вас месте при первой же возможности и сэкономленные от аренды деньги копить на дальнейшее улучшение жилищных условий а так вы просрали полтос и продолжаете перебирать и капризничать - ну ок, дело ваше
О, супер -совет в стиле Прохожего. Арендовать в убитом хруще-фу-фу-фу, а купить-надо. И в каком же году можно было купить в хруще, пригодное к жизни, за 47 000?
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kingkongovets написав:то есть вы, потратив 47000$ за 10,5 лет на аренду в убитых хрущах и чешках, все же считаете, шо 50000$ за трешку в 96й серии на оболони - много? ноу комментс
а я откомментирую Вы считаете, что 10 лет назад у меня лежало в кармане 47 000? Вы упорно манипулируете, говоря, что я жил в убитых хрущах. Разочарую. и в который раз повторю: "Шоколадка" на Горького, Кирпичный дом 80-х на Шулявке, кирпичный дом 80-х Дорогожичи. Хрущ-6 мес, Нивки. В какой-то момент из этих 10,5 лет что-то можно было купить приличное, готовое к проживанию, не убитый хрущ? Ваша очередь отвечать
вам следовало купить пускай даже и хрущ в удобном для вас месте при первой же возможности шоп уйти от постоянных и самое главное - безвозвратных потерь на аренду и сэкономленные тем самым средства копить на дальнейшее улучшение жилищных условий а так вы просрали полтос и продолжаете перебирать, капризничать и умничать - ну ок, дело ваше
Надо было купить хрущ за 170 , который сейчас стоит 50, чтобы не тратить 47 на аренду? ЧТо то я не понимаю
Хомякоид написав:В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.
уважаемый, вы тут часто-густо пишете что то о Германии, то что то в газетах трубят то еще чего, вот тут конкретно можете ли вы, уважаемый, подтвердить свои слова, или это ВСЕ пустопорожний бред?!
Я вам отсканирую статью с газеты ТОП-5 Германии. Будет достаточно ? За труды согласны перевести 200 грн. на любой счет детского дома в Украине и выложить скан ? Это 7 евро, даже меньше чем за 1 час минимальной зарплаты в Германии. Так сказать что-бы мой труд не пропадал даром.
я топ 5 немецких газет и без вас каждый день вижу, вы с базара не сьезжайте , где помощь на ребенка которую тока на хату или обучение можно потратить?!
а потом про "газеты трубят" поговорим... балабол!
я не 200 гривен а 100€ перечисляю каждый месяц в фонд помощи, напугал...