Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
PrimusInterPares написав:Надо было купить хрущ за 170 , который сейчас стоит 50, чтобы не тратить 47 на аренду? ЧТо то я не понимаю
Некто Юрий купил, исходя из данного принципа, привокзальную 3к БПС за 110к, так его три года с удовольствием все тут мокали.
Не правда. Його мокали за те, що слова Не відповідають його діям. Так же як і в Захара, людини мухи, хомяка і т.д. Основна ознака копійчужок - ми всі помремо,заколотять вікна, але як тільки з'явилася мінімальна сума - вона починає палити ляжку і відразу в бітон:-)
kingkongovets написав:шоп уйти от постоянных и самое главное - безвозвратных потерь на аренду и сэкономленные тем самым средства копить на дальнейшее улучшение жилищных условий
"Безвозвратных потерь". Советский подход. Лучше хоть конура, но своя.
рациональный подход все ваши длинные и стройные рассуждение может перечеркнуть один единственный форс-мажор шит хеппенз - потеря работы, болезнь, да шо угодно - и семья на улице, ни своего жилья, ни сбережений - все потрачено на функцию «услуга»
а юра уже седьмой (!) год живет в своей бепээске и не платит за аренду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:шоп уйти от постоянных и самое главное - безвозвратных потерь на аренду и сэкономленные тем самым средства копить на дальнейшее улучшение жилищных условий
"Безвозвратных потерь". Советский подход. Лучше хоть конура, но своя.
рациональный подход все ваши длинные и стройные рассуждение может перечеркнуть один единственный форс-мажор шит хеппенз - потеря работы, болезнь, да шо угодно - и семья на улице, ни своего жилья, ни сбережений - все потрачено на функцию «услуга»
а юра уже седьмой (!) год живет в своей бепээске и не платит за аренду
По поводу длинных рассуждений - нужно бороться с клиповым мышлением, которое развивается если проводить много времени на форумах.
По поводу форс-мажора, тут вы не поняли идею. Видимо невнимательно читали (что происходит с обладателем клипового мышления, когда он встречает текст длинней двух предложений). Идея в том, что инвестиции, накопления обязательно должны быть, но не обязательно в форме жилья, в котором живешь. Можно иметь одну квартиру под аренду в Виннице, офис в Киеве, депо в Привате, а самому снимать, жить и работать в Стамбуле. Я не призываю всю жизнь с голой Ж в аренде, как вам могло показаться. В моменты роста выгодней покупать дорожающий актив. Не важно для жизни или нет. В моменты падения или стагнации есть выбор из многих вариантов. Если бы Сержик арендовал, что ему нравится, но при этом эффективно работал со своими деньгами, например купил трешку в Эврике, которая ему не подходит, и через 3 года перепродал в два раза дороже, я бы первый сказал ему "молодец".
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 01 чер, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Знакомые уехали на пмж в другую страну , стал вопрос однокомнатной квартиры на петропаловской борщаговке. Стал вопрос что с ней делать , продавать или консервировать , подсчёты , всё такое. Выяснилось что квартира обошлась полее 100 000 долларов. Я был удивлён , но мне показали договор ипотеки , курс я посчитал сам. Бралась в 2007м квартира.
PrimusInterPares написав:Надо было купить хрущ за 170 , который сейчас стоит 50, чтобы не тратить 47 на аренду? ЧТо то я не понимаю
Некто Юрий купил, исходя из данного принципа, привокзальную 3к БПС за 110к, так его три года с удовольствием все тут мокали.
Не правда. Його мокали за те, що слова Не відповідають його діям. Так же як і в Захара, людини мухи, хомяка і т.д. Основна ознака копійчужок - ми всі помремо,заколотять вікна, але як тільки з'явилася мінімальна сума - вона починає палити ляжку і відразу в бітон:-)
учотка Первий черговий раз передьоргнула, цоколь куплений не "тому що ляжку жали бапки", а тому що .... повторіть матчасть...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
барабашов написав:Kripo Если вы действительно в настоящее время проживаете на территории ФРГ - просветите относительно реальных цен на покупку и аренду жилых помещений в вашем регионе. А то задрали фантазасты, которые лапшу вешают что в Мюнихе и Гамбурге дешевле чем в Киеве и Одессе и снять можно, и купить.
Угу. Брали нафаршерованые киевские квартиры и сравнивали с берлинскими без кухни и мебели (нормальный стандарт предложения квартир в аренду в Германии). В Мюнхенском прицентральном районе, 1к. 50 метров, с простым, но свежим и современным ремонтом, со всей необходимой мебелью техникой 1,5-2 килоевро. Такой сегмент арендаторам с детьми, животными и курящим не сдается. Договор в плане порчи имущества драконовский. Такая же прокуренная и сильно подуставшим ремонтом 1200 евро. Цены 3 летней давности.
kingkongovets написав: рациональный подход все ваши длинные и стройные рассуждение может перечеркнуть один единственный форс-мажор шит хеппенз - потеря работы, болезнь, да шо угодно - и семья на улице, ни своего жилья, ни сбережений - все потрачено на функцию «услуга»
а юра уже седьмой (!) год живет в своей бепээске и не платит за аренду
А лучше б платил
Шит хэппенз в обратную сторону
Востаннє редагувалось hume в П'ят 01 чер, 2018 11:27, всього редагувалось 1 раз.
НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга https://interfax.com.ua/news/economic/509170.html Финмонитроинг закручивает гайки. Скоро не то, что квартиру, а и отдых не оплатишь, не показав декларацию с достаточными доходами. Вольница в Украине потихоньку заканчивается.