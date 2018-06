Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:13

Vlad442 написав: kingkongovets написав: шоп уйти от постоянных и самое главное - безвозвратных потерь на аренду и сэкономленные тем самым средства копить на дальнейшее улучшение жилищных условий шоп уйти от постоянных и самое главное - безвозвратных потерь на аренду и сэкономленные тем самым средства копить на дальнейшее улучшение жилищных условий

"Безвозвратных потерь". Советский подход. Лучше хоть конура, но своя.

"Безвозвратных потерь". Советский подход. Лучше хоть конура, но своя.



рациональный подход

все ваши длинные и стройные рассуждение может перечеркнуть один единственный форс-мажор

шит хеппенз - потеря работы, болезнь, да шо угодно - и семья на улице, ни своего жилья, ни сбережений - все потрачено на функцию «услуга»



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.