Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:32

kingkongovets написав: Vlad442 написав: kingkongovets написав: шоп уйти от постоянных и самое главное - безвозвратных потерь на аренду и сэкономленные тем самым средства копить на дальнейшее улучшение жилищных условий шоп уйти от постоянных и самое главное - безвозвратных потерь на аренду и сэкономленные тем самым средства копить на дальнейшее улучшение жилищных условий

"Безвозвратных потерь". Советский подход. Лучше хоть конура, но своя.

"Безвозвратных потерь". Советский подход. Лучше хоть конура, но своя.



рациональный подход

все ваши длинные и стройные рассуждение может перечеркнуть один единственный форс-мажор

шит хеппенз - потеря работы, болезнь, да шо угодно - и семья на улице, ни своего жилья, ни сбережений - все потрачено на функцию «услуга»



а юра уже седьмой (!) год живет в своей бепээске и не платит за аренду рациональный подходвсе ваши длинные и стройные рассуждение может перечеркнуть один единственный форс-мажоршит хеппенз - потеря работы, болезнь, да шо угодно - и семья на улице, ни своего жилья, ни сбережений - все потрачено на функцию «услуга»а юра уже седьмой (!) год живет в своей бепээске и не платит за аренду

По поводу длинных рассуждений - нужно бороться с клиповым мышлением, которое развивается если проводить много времени на форумах.По поводу форс-мажора, тут вы не поняли идею. Видимо невнимательно читали (что происходит с обладателем клипового мышления, когда он встречает текст длинней двух предложений).Можно иметь одну квартиру под аренду в Виннице, офис в Киеве, депо в Привате, а самому снимать, жить и работать в Стамбуле.Я не призываю всю жизнь с голой Ж в аренде, как вам могло показаться.В моменты роста выгодней покупать дорожающий актив. Не важно для жизни или нет. В моменты падения или стагнации есть выбор из многих вариантов. Если бы Сержик арендовал, что ему нравится, но при этом эффективно работал со своими деньгами, например купил трешку в Эврике, которая ему не подходит, и через 3 года перепродал в два раза дороже, я бы первый сказал ему "молодец".