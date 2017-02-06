Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:24

UA написав: барабашов написав: Kripo

Если вы действительно в настоящее время проживаете на территории ФРГ - просветите относительно реальных цен на покупку и аренду жилых помещений в вашем регионе. А то задрали фантазасты, которые лапшу вешают что в Мюнихе и Гамбурге дешевле чем в Киеве и Одессе и снять можно, и купить. Если вы действительно в настоящее время проживаете на территории ФРГ - просветите относительно реальных цен на покупку и аренду жилых помещений в вашем регионе. А то задрали фантазасты, которые лапшу вешают что в Мюнихе и Гамбурге дешевле чем в Киеве и Одессе и снять можно, и купить.

Угу. Брали нафаршерованые киевские квартиры и сравнивали с берлинскими без кухни и мебели (нормальный стандарт предложения квартир в аренду в Германии).

В Мюнхенском прицентральном районе, 1к. 50 метров, с простым, но свежим и современным ремонтом, со всей необходимой мебелью техникой 1,5-2 килоевро. Такой сегмент арендаторам с детьми, животными и курящим не сдается. Договор в плане порчи имущества драконовский.

Такая же прокуренная и сильно подуставшим ремонтом 1200 евро.

Цены 3 летней давности. Угу. Брали нафаршерованые киевские квартиры и сравнивали с берлинскими без кухни и мебели (нормальный стандарт предложения квартир в аренду в Германии).В Мюнхенском прицентральном районе, 1к. 50 метров, с простым, но свежим и современным ремонтом, со всей необходимой мебелью техникой 1,5-2 килоевро. Такой сегмент арендаторам с детьми, животными и курящим не сдается. Договор в плане порчи имущества драконовский.Такая же прокуренная и сильно подуставшим ремонтом 1200 евро.Цены 3 летней давности.

о, это долгий разговор.Для начала - общество здесь очень подвижное, люди как правило получают выше образование не там где родились и переезжают туда где есть работа. Многие имеют семью в восточной германии и снимают хату в западной где работают. На самом деле получатся недвижимость это тормоз для роста... карьерного или семейного. По статистике 60% снимают жилье а не владеют. Тут можно дисскутировать, вижу по живому опыту, люди покупали 2-3 комнатные а потом у них по 2 ребенка и им мало, или брали дом- или 5 комнат а через 10 лет дети уезжают, и хата пустая...Сkазки про дешевое жилье были в 2004-2008 годах, брали в украиской прессе для сравнения Берлин, а это было такое себе сравнение, огромный город умирал - западные фирмы не переехали в Берлин а горожане разъезжались, панельное ГДР овское г. сносили, отдавали 16 этажки за 1 евро... В "кайзерках" в центре города двушка могла стоить 30к€, никто не уточнял что 2/3 квартир в этом доме пустуют - нет дверей а посреди комнаты насрано или ночуют панки-цыгане-бомжи из болгарии..третий пункт - эта халява закончилась. После кризиса 2008 года в Германию приехали... нет не беженцы, приехали испанцы, португальцы, греки, они работают и скупают жилье, количество населения в Берлине начало рости, % по кредитам падал и сейчас на уровне 2% годовых, начался с 2009-2010 рост цены по 10% в год, инвесторы выкупали кварталы сдаваемого жилья и конечно начали и цены на аренду задирать. Конечно идет рост цен и в других городах, и есть островки холявы - но там нет работы... А безработному владеть квартирой... ну если не невозможно то скажет так бесперспективно.4. Особенности сдачи жилья - так как общество богатое, % по кредитам маленькие, то реальность такова что обставить хату можно с 1 месячной зарплаты, смысла сдавать мебелированную хату на долгосрок как-бы и нет, по умолчанию только рукомойник. Сдача мебелированных происходит примерно на месяц - 3... Это замена отелю или хостелу. Свой контингент, свои тараканы... Цены соответственно сильно другие.цены на сдачу стандартных хат в Мюнхене, хотя это тоже "особый" город, другой так сказать полюс цен на недевижку в Германии. Отмечу что в крупных фирмах зарплата сразу на 5к в год увеличивается если переходишь в офис в Мюнхене.цены на меблированную хату - цены разные как видим, есть и 300€ есть и озвученные 1200€....5. про курение ничего не могу комментировать, не курю...