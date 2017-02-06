Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:"умен и рискован". Согласитесь, трешка за 37 (если была такая цена), в которой уже живут и продают за 69,
Повторюсь в который раз: Это цена лета 2015 г. Иловайск помните? Обнародование планов по захвату всего левого берега и Киева. Поток народа с Донбасса. В это время о спекуляциях не думалось В это же время На Круше были однухи по 17 000. В ноябре 2014, на фоне ежедневно растущего бакса, начинал строиться дом на Подвысоцкого... и т.п. Но мне не нравятся все эти варианты своими планировками...не жалею
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Vlad442 написав:По поводу длинных рассуждений - нужно бороться с клиповым мышлением, которое развивается если проводить много времени на форумах.
По поводу форс-мажора, тут вы не поняли идею. Видимо невнимательно читали (что происходит с обладателем клипового мышления, когда он встречает текст длинней двух предложений). Идея в том, что инвестиции, накопления обязательно должны быть, но не обязательно в форме жилья, в котором живешь. Можно иметь одну квартиру под аренду в Виннице, офис в Киеве, депо в Привате, а самому снимать, жить и работать в Стамбуле. Я не призываю всю жизнь с голой Ж в аренде, как вам могло показаться. В моменты роста выгодней покупать дорожающий актив. Не важно для жизни или нет. В моменты падения или стагнации есть выбор из многих вариантов. Если бы Сержик арендовал, что ему нравится, но при этом эффективно работал со своими деньгами, например купил трешку в Эврике, которая ему не подходит, и через 3 года перепродал в два раза дороже, я бы первый сказал ему "молодец".
Влад, то что вы предлагаете Сержу, имхо, анриал. Нельзя рисковать всей суммой сбережений вкладывая ее в один рисковый актив. Если бы Оркада накрылась медным тазом - страшно даже подумать, какой катастрофой это стало бы для Сержа.
барабашов написав:Kripo Если вы действительно в настоящее время проживаете на территории ФРГ - просветите относительно реальных цен на покупку и аренду жилых помещений в вашем регионе. А то задрали фантазасты, которые лапшу вешают что в Мюнихе и Гамбурге дешевле чем в Киеве и Одессе и снять можно, и купить.
Угу. Брали нафаршерованые киевские квартиры и сравнивали с берлинскими без кухни и мебели (нормальный стандарт предложения квартир в аренду в Германии). В Мюнхенском прицентральном районе, 1к. 50 метров, с простым, но свежим и современным ремонтом, со всей необходимой мебелью техникой 1,5-2 килоевро. Такой сегмент арендаторам с детьми, животными и курящим не сдается. Договор в плане порчи имущества драконовский. Такая же прокуренная и сильно подуставшим ремонтом 1200 евро. Цены 3 летней давности.
о, это долгий разговор.
Для начала - общество здесь очень подвижное, люди как правило получают выше образование не там где родились и переезжают туда где есть работа. Многие имеют семью в восточной германии и снимают хату в западной где работают. На самом деле получатся недвижимость это тормоз для роста... карьерного или семейного. По статистике 60% снимают жилье а не владеют. Тут можно дисскутировать, вижу по живому опыту, люди покупали 2-3 комнатные а потом у них по 2 ребенка и им мало, или брали дом- или 5 комнат а через 10 лет дети уезжают, и хата пустая...
Сkазки про дешевое жилье были в 2004-2008 годах, брали в украиской прессе для сравнения Берлин, а это было такое себе сравнение, огромный город умирал - западные фирмы не переехали в Берлин а горожане разъезжались, панельное ГДР овское г. сносили, отдавали 16 этажки за 1 евро... В "кайзерках" в центре города двушка могла стоить 30к€, никто не уточнял что 2/3 квартир в этом доме пустуют - нет дверей а посреди комнаты насрано или ночуют панки-цыгане-бомжи из болгарии..
третий пункт - эта халява закончилась. После кризиса 2008 года в Германию приехали... нет не беженцы, приехали испанцы, португальцы, греки, они работают и скупают жилье, количество населения в Берлине начало рости, % по кредитам падал и сейчас на уровне 2% годовых, начался с 2009-2010 рост цены по 10% в год, инвесторы выкупали кварталы сдаваемого жилья и конечно начали и цены на аренду задирать. Конечно идет рост цен и в других городах, и есть островки холявы - но там нет работы... А безработному владеть квартирой... ну если не невозможно то скажет так бесперспективно.
4. Особенности сдачи жилья - так как общество богатое, % по кредитам маленькие, то реальность такова что обставить хату можно с 1 месячной зарплаты, смысла сдавать мебелированную хату на долгосрок как-бы и нет, по умолчанию только рукомойник. практически везде в "шаговой" доступности есть ИКЕА или аналог, и за полдня получаешь мебелировку, процесс описан - Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість (правда в Турции но то такое). Сдача мебелированных происходит примерно на месяц - 3... Это замена отелю или хостелу. Свой контингент, свои тараканы... Цены соответственно сильно другие.
PrimusInterPares написав:Знакомые уехали на пмж в другую страну , стал вопрос однокомнатной квартиры на петропаловской борщаговке. Стал вопрос что с ней делать , продавать или консервировать , подсчёты , всё такое. Выяснилось что квартира обошлась полее 100 000 долларов. Я был удивлён , но мне показали договор ипотеки , курс я посчитал сам. Бралась в 2007м квартира.
грустно, грустно когда квартира в таком зажопье. Предпочёл бы остаться с квартирой в центре, которая бралась за 200 куе и стоит 100 куе, чем на петропавловской борщаговке которая бралась за 100 куе и стоит 50 (предположительно). Надежда на центр ещё есть, а вот на заокружные поля борщаги надежды совсем нет.
Vlad442 написав:НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга https://interfax.com.ua/news/economic/509170.html Финмонитроинг закручивает гайки. Скоро не то, что квартиру, а и отдых не оплатишь, не показав декларацию с достаточными доходами. Вольница в Украине потихоньку заканчивается.
Рассказывал про финмониторинг в ОТП банке, вообще в шоке был. Пришлось частично перевести платежи в другой. Больше всего не порадовало то, что документы о происхождении денег хотели видеть не старше 4 лет, что заметно усложняет дело.
PrimusInterPares написав:Знакомые уехали на пмж в другую страну , стал вопрос однокомнатной квартиры на петропаловской борщаговке. Стал вопрос что с ней делать , продавать или консервировать , подсчёты , всё такое. Выяснилось что квартира обошлась полее 100 000 долларов. Я был удивлён , но мне показали договор ипотеки , курс я посчитал сам. Бралась в 2007м квартира.
Для полноты картинки надо бы еще отнять сэкономленную аренду за эти 10 лет, что они в ней прожили. Если есть деньги купить сразу жилье на новом месте, то можно думать. Если нет, то я бы продал - хоть на первый взнос в ипотеку будет.
Vlad442 написав:По поводу длинных рассуждений - нужно бороться с клиповым мышлением, которое развивается если проводить много времени на форумах.
По поводу форс-мажора, тут вы не поняли идею. Видимо невнимательно читали (что происходит с обладателем клипового мышления, когда он встречает текст длинней двух предложений). Идея в том, что инвестиции, накопления обязательно должны быть, но не обязательно в форме жилья, в котором живешь. Можно иметь одну квартиру под аренду в Виннице, офис в Киеве, депо в Привате, а самому снимать, жить и работать в Стамбуле. Я не призываю всю жизнь с голой Ж в аренде, как вам могло показаться. В моменты роста выгодней покупать дорожающий актив. Не важно для жизни или нет. В моменты падения или стагнации есть выбор из многих вариантов. Если бы Сержик арендовал, что ему нравится, но при этом эффективно работал со своими деньгами, например купил трешку в Эврике, которая ему не подходит, и через 3 года перепродал в два раза дороже, я бы первый сказал ему "молодец".
Влад, то что вы предлагаете Сержу, имхо, анриал. Нельзя рисковать всей суммой сбережений вкладывая ее в один рисковый актив. Если бы Оркада накрылась медным тазом - страшно даже подумать, какой катастрофой это стало бы для Сержа.
рассрочку/кредит до ввода в эксплуатацию вроде дает аркада?
hume написав:грустно, грустно когда квартира в таком зажопье. Предпочёл бы остаться с квартирой в центре, которая бралась за 200 куе и стоит 100 куе, чем на петропавловской борщаговке которая бралась за 100 куе и стоит 50 (предположительно). Надежда на центр ещё есть, а вот на заокружные поля борщаги надежды совсем нет.
Не у всех ведь есть 100 куе на центр. Как быть тем, у кого только 50, а купить хочется?
Vlad442 написав:По поводу длинных рассуждений - нужно бороться с клиповым мышлением, которое развивается если проводить много времени на форумах.
По поводу форс-мажора, тут вы не поняли идею. Видимо невнимательно читали (что происходит с обладателем клипового мышления, когда он встречает текст длинней двух предложений). Идея в том, что инвестиции, накопления обязательно должны быть, но не обязательно в форме жилья, в котором живешь. Можно иметь одну квартиру под аренду в Виннице, офис в Киеве, депо в Привате, а самому снимать, жить и работать в Стамбуле. Я не призываю всю жизнь с голой Ж в аренде, как вам могло показаться. В моменты роста выгодней покупать дорожающий актив. Не важно для жизни или нет. В моменты падения или стагнации есть выбор из многих вариантов. Если бы Сержик арендовал, что ему нравится, но при этом эффективно работал со своими деньгами, например купил трешку в Эврике, которая ему не подходит, и через 3 года перепродал в два раза дороже, я бы первый сказал ему "молодец".
Влад, то что вы предлагаете Сержу, имхо, анриал. Нельзя рисковать всей суммой сбережений вкладывая ее в один рисковый актив. Если бы Оркада накрылась медным тазом - страшно даже подумать, какой катастрофой это стало бы для Сержа.
рассрочку/кредит до ввода в эксплуатацию вроде дает аркада?
Хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - виправдання. Суть всіх повідомлень на гілці.