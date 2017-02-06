Vlad442 написав:

По поводу длинных рассуждений - нужно бороться с клиповым мышлением, которое развивается если проводить много времени на форумах.По поводу форс-мажора, тут вы не поняли идею. Видимо невнимательно читали (что происходит с обладателем клипового мышления, когда он встречает текст длинней двух предложений).Можно иметь одну квартиру под аренду в Виннице, офис в Киеве, депо в Привате, а самому снимать, жить и работать в Стамбуле.Я не призываю всю жизнь с голой Ж в аренде, как вам могло показаться.В моменты роста выгодней покупать дорожающий актив. Не важно для жизни или нет. В моменты падения или стагнации есть выбор из многих вариантов. Если бы Сержик арендовал, что ему нравится, но при этом эффективно работал со своими деньгами, например купил трешку в Эврике, которая ему не подходит, и через 3 года перепродал в два раза дороже, я бы первый сказал ему "молодец".