Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый Ну вы так резко сразу не надо. У меня двое стоматологов так в Консоль в центре Днепра въехали. В ипотеку. В пентхаузы по 150-190 метров. За 11 лет наверно все волосы у них в паху и сзади его поседели. Только в 16м Дельмар начал достраивать 4 этажа на этом 24ти этажном доме и соответственно пообещал ввести его в эксплуатацию в этом году(врут собаки на год минимум). Подоплёка влаживания и в ипотеку такова - хрющ рядом на Плеханова стоил под полторы в 2006м за метр, Мост-Сити мой - 3500 готовый, Садовый в парке Чкалова - 2500 готовый - а тут мешок канхфет в монолите с гранитом по 1200 и с нулевым процентом рассрочки на пару лет! Съэкономили ***...
hume написав:грустно, грустно когда квартира в таком зажопье. Предпочёл бы остаться с квартирой в центре, которая бралась за 200 куе и стоит 100 куе, чем на петропавловской борщаговке которая бралась за 100 куе и стоит 50 (предположительно). Надежда на центр ещё есть, а вот на заокружные поля борщаги надежды совсем нет.
Не у всех ведь есть 100 куе на центр. Как быть тем, у кого только 50, а купить хочется?
Вот так и застраиваются всякие аркадовские районы и заокружные поля. Купить то хочется. Так и Юра встрял в "залу", так и Захар прикупил Погребы. Деньги прожгли ляжку, так и люди покупают вышеназванные варианты. А потом телепортироваться невозможно из всяких Ирпеней, количество строительных площадок зашкаливает, а работа в Киеве. Поля Борщаг не заканчиваются, а выехать невозможно (тем более метро нет и не будет).
ПС Сержик показал достойный пример. Показывает хороший пример Германия. Показывают хорошие примеры и современная высокооплачиваемая/иногда не очень молодёжь, которая не хочет/не может купить неудобный/неинтересный вариант. Которая понимает, что однокомнатные квартиры интересны как инвест варианты и их проще снимать. Знакомые К-ца с 300 куе тоже показали достойный пример, то есть ищут хороший вариант. Они при первых заработанных 50 куе не побежали покупать однушку в жк София где то за окружной
Востаннє редагувалось hume в П'ят 01 чер, 2018 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:Для полноты картинки надо бы еще отнять сэкономленную аренду за эти 10 лет, что они в ней прожили. Если есть деньги купить сразу жилье на новом месте, то можно думать. Если нет, то я бы продал - хоть на первый взнос в ипотеку будет.
для полноты картины надо бы еще и недополученный % в банке учесть. они же первый взнос делали? а могли под 10% в среднем 10 лет держать...
Vlad442 написав:НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга https://interfax.com.ua/news/economic/509170.html Финмонитроинг закручивает гайки. Скоро не то, что квартиру, а и отдых не оплатишь, не показав декларацию с достаточными доходами. Вольница в Украине потихоньку заканчивается.
Кому и зачем нужна такая страна со всеми известными недостатками, еще и без вольницы? Уехать и забыть.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
и еще, держите в голове - вы не студент в Германии - они за 220€ в общаге однокомнатной живут, вы как-бы работать приехали в город на пару месяцев, получаете скажем 1350€ на руки (техник типа) и хер с ним, 750€ отдаете за мебелированную хату, на жратву уходит 250€ в месяц... Медицина уже оплачена, есть на что жить?
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 01 чер, 2018 12:21, всього редагувалось 2 разів.
hume написав:Знакомые К-ца с 300 куе тоже показали достойный пример, то есть ищут хороший вариант. Они при первых заработанных 50 куе не побежали покупать однушку в жк София где то за окружной
ошибаетсь - вначале была куплена двушка в ликограде, о трешке задумались в связи с принятым решением о рождении ребенка, ну и денег видать чуток насобиралось да и сам я начинал с однушки
Да, немного погарячился. Но всё таки все приходят к идее расширения жилого пространства для семьи, и если ты недостаточно заработал за это время, то приходится продавать однушку.... а это всё мозгоёбство, продай, доложи, купи и тд
Пока молод и мобилен арендуй
Востаннє редагувалось hume в П'ят 01 чер, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.