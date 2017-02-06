Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:58

Первый

Ну вы так резко сразу не надо.

У меня двое стоматологов так в Консоль в центре Днепра въехали. В ипотеку. В пентхаузы по 150-190 метров.

За 11 лет наверно все волосы у них в паху и сзади его поседели. Только в 16м Дельмар начал достраивать 4 этажа на этом 24ти этажном доме и соответственно пообещал ввести его в эксплуатацию в этом году(врут собаки на год минимум).

Подоплёка влаживания и в ипотеку такова - хрющ рядом на Плеханова стоил под полторы в 2006м за метр, Мост-Сити мой - 3500 готовый, Садовый в парке Чкалова - 2500 готовый - а тут мешок канхфет в монолите с гранитом по 1200 и с нулевым процентом рассрочки на пару лет! Съэкономили ***...