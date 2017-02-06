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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1238123912401241

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жк славутич. Решил посмотреть после упоминания, не понял в чём интересный вариант для себя...
8 полос прямо в окно заезжают, дома максимально прижаты, домов много

Зображення
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:20

  Эгоист написав:
  Vlad442 написав:НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга
https://interfax.com.ua/news/economic/509170.html
Финмонитроинг закручивает гайки. Скоро не то, что квартиру, а и отдых не оплатишь, не показав декларацию с достаточными доходами.
Вольница в Украине потихоньку заканчивается.

Кому и зачем нужна такая страна со всеми известными недостатками, еще и без вольницы? Уехать и забыть.

Может это взаимосвязано? Уменьшится вольница - уменьшаться недостатки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:20

  hume написав:Жк славутич. Решил посмотреть после упоминания, не понял в чём интересный вариант для себя...
8 полос прямо в окно заезжают, дома максимально прижаты, домов много

Зображення

хорошее место для офисного центра, учитывая дорогу. Но никак не для жилья
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:26

  hume написав:и если ты недостаточно заработал за это время, то приходится продавать однушку.... а это всё мозгоёбство, продай, доложи, купи и тд

Пока молод и мобилен арендуй

Та я вас умоляю! После 2-3 раза продажа-покупка квартиры уже перестает быть стрессом.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:30

  Vlad442 написав:
  Эгоист написав:
  Vlad442 написав:НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга
https://interfax.com.ua/news/economic/509170.html
Финмонитроинг закручивает гайки. Скоро не то, что квартиру, а и отдых не оплатишь, не показав декларацию с достаточными доходами.
Вольница в Украине потихоньку заканчивается.

Кому и зачем нужна такая страна со всеми известными недостатками, еще и без вольницы? Уехать и забыть.

Может это взаимосвязано? Уменьшится вольница - уменьшаться недостатки.

Ну вот, вольница уменьшилась. Что я с этого получил, какие преимущества для себя?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:32

  Gastarbaiter написав:
  hume написав:и если ты недостаточно заработал за это время, то приходится продавать однушку.... а это всё мозгоёбство, продай, доложи, купи и тд

Пока молод и мобилен арендуй

Та я вас умоляю! После 2-3 раза продажа-покупка квартиры уже перестает быть стрессом.

Если вы не живёте недвижимостью, то это займёт много времени (работа, заботы, и к сожалению некоторые риэлторы этот процесс вместо облегчения затрудняют). Продажа, всякие неадекваты шастают по твоей квартире, езда по просмотрам (если не в ОП, то ты шастаешь у всяких неадекватов). Переезд, и тд и тп, если ещё работа не позволяет сняться в любое время на просмотр то вообще не удобно.
hume
 
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  #<1 ... 1238123912401241
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