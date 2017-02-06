Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга https://interfax.com.ua/news/economic/509170.html Финмонитроинг закручивает гайки. Скоро не то, что квартиру, а и отдых не оплатишь, не показав декларацию с достаточными доходами. Вольница в Украине потихоньку заканчивается.
Кому и зачем нужна такая страна со всеми известными недостатками, еще и без вольницы? Уехать и забыть.
Может это взаимосвязано? Уменьшится вольница - уменьшаться недостатки.
Vlad442 написав:НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга https://interfax.com.ua/news/economic/509170.html Финмонитроинг закручивает гайки. Скоро не то, что квартиру, а и отдых не оплатишь, не показав декларацию с достаточными доходами. Вольница в Украине потихоньку заканчивается.
Кому и зачем нужна такая страна со всеми известными недостатками, еще и без вольницы? Уехать и забыть.
Может это взаимосвязано? Уменьшится вольница - уменьшаться недостатки.
Ну вот, вольница уменьшилась. Что я с этого получил, какие преимущества для себя?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
hume написав:и если ты недостаточно заработал за это время, то приходится продавать однушку.... а это всё мозгоёбство, продай, доложи, купи и тд
Пока молод и мобилен арендуй
Та я вас умоляю! После 2-3 раза продажа-покупка квартиры уже перестает быть стрессом.
Если вы не живёте недвижимостью, то это займёт много времени (работа, заботы, и к сожалению некоторые риэлторы этот процесс вместо облегчения затрудняют). Продажа, всякие неадекваты шастают по твоей квартире, езда по просмотрам (если не в ОП, то ты шастаешь у всяких неадекватов). Переезд, и тд и тп, если ещё работа не позволяет сняться в любое время на просмотр то вообще не удобно.