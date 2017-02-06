Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
если вдруг кто-то поедет на просмотры в выходные -имейте в виду :
По словам организаторов, в субботу, 2 июня, состоится мужской забег. Для проведения гонки в столице будут перекрыты улица Крещатик, Бессарабская площадь, бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы, улица Щербаковского с 10:00 до 18:00 .
Во второй день велогонки, 3 июня, соревноваться будут женские команды. С 8:30 до 15:00 в Киеве перекроют движение общественного транспорта по улицам Николая Гринченко, Кировоградской, Валерия Лобановского, Андрея Головко, Соломенской и Протасов Яр.
ждём победы Кингконговца в велогонке. Надеемся выиграет у Виталия
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik написав:antey1969 Зачем ЖИБу "безденежные" клиенты? Он колбасит дом на Балтийском 23. Панелька, уже 4 этажа готово
Да нет, на Ш-Ал тоже будет у ЖИБа неслабый профит. Рассели пятиэтажную общагу и шлепай в ряд три дома на 16, а скорее всего 25 этажей(проекты меняются по ходу дела, поначалу вообще было заявлено 9-10 этажей) с возможностью последующей вырубки лесопосадки для 5-6 новых котлованов. Вот только земельку сначала нужно отжать у законного владельца, который даже и суд выиграл, а это траблы и геморно, особенно в предвыборный год