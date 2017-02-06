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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1239124012411242

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:15

если вдруг кто-то поедет на просмотры в выходные -имейте в виду :
По словам организаторов, в субботу, 2 июня, состоится мужской забег. Для проведения гонки в столице будут перекрыты улица Крещатик, Бессарабская площадь, бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы, улица Щербаковского с 10:00 до 18:00 .

Во второй день велогонки, 3 июня, соревноваться будут женские команды. С 8:30 до 15:00 в Киеве перекроют движение общественного транспорта по улицам Николая Гринченко, Кировоградской, Валерия Лобановского, Андрея Головко, Соломенской и Протасов Яр.

ждём победы Кингконговца в велогонке. Надеемся выиграет у Виталия
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:20

  Serg-ik написав:antey1969 Зачем ЖИБу "безденежные" клиенты? Он колбасит дом на Балтийском 23. Панелька, уже 4 этажа готово

Да нет, на Ш-Ал тоже будет у ЖИБа неслабый профит. Рассели пятиэтажную общагу и шлепай в ряд три дома на 16, а скорее всего 25 этажей(проекты меняются по ходу дела, поначалу вообще было заявлено 9-10 этажей) с возможностью последующей вырубки лесопосадки для 5-6 новых котлованов.
Вот только земельку сначала нужно отжать у законного владельца, который даже и суд выиграл, а это траблы и геморно, особенно в предвыборный год
antey1969
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