RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1240124112421243>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:15

если вдруг кто-то поедет на просмотры в выходные -имейте в виду :
По словам организаторов, в субботу, 2 июня, состоится мужской забег. Для проведения гонки в столице будут перекрыты улица Крещатик, Бессарабская площадь, бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы, улица Щербаковского с 10:00 до 18:00 .

Во второй день велогонки, 3 июня, соревноваться будут женские команды. С 8:30 до 15:00 в Киеве перекроют движение общественного транспорта по улицам Николая Гринченко, Кировоградской, Валерия Лобановского, Андрея Головко, Соломенской и Протасов Яр.

ждём победы Кингконговца в велогонке. Надеемся выиграет у Виталия
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7989
З нами з: 10.06.11
Подякував: 149 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:20

  Serg-ik написав:antey1969 Зачем ЖИБу "безденежные" клиенты? Он колбасит дом на Балтийском 23. Панелька, уже 4 этажа готово

Да нет, на Ш-Ал тоже будет у ЖИБа неслабый профит. Рассели пятиэтажную общагу и шлепай в ряд три дома на 16, а скорее всего 25 этажей(проекты меняются по ходу дела, поначалу вообще было заявлено 9-10 этажей) с возможностью последующей вырубки лесопосадки для 5-6 новых котлованов.
Вот только земельку сначала нужно отжать у законного владельца, который даже и суд выиграл, а это траблы и геморно, особенно в предвыборный год
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6903
З нами з: 30.11.11
Подякував: 671 раз.
Подякували: 1618 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:25

hume для меня интересный - я работаю за границей, аэропорт рядом. метро тоже. до центра рукой подать на метро. опять же днепр. вижу вариант как приехать перекентоваться на выходные или сдачу иностранцам через арнбнб
vap
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 20.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:52

может кому интересно - вчера была продана "Метро "Оболонь". 2-кімнатна квартира (60м2). 14й поверх. 2007р. Цегла.":
вроде ничего для цены 80 000?

https://ua.m2bomber.com/obj/330658549/v ... 007r-cegla
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2133
З нами з: 13.07.09
Подякував: 319 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:59

  Kripo написав:
  Gastarbaiter написав:Для полноты картинки надо бы еще отнять сэкономленную аренду за эти 10 лет, что они в ней прожили.
Если есть деньги купить сразу жилье на новом месте, то можно думать. Если нет, то я бы продал - хоть на первый взнос в ипотеку будет.


для полноты картины надо бы еще и недополученный % в банке учесть. они же первый взнос делали? а могли под 10% в среднем 10 лет держать...

не факт, в мене три роки та 3 місяці у 2014-2017 пішли на вихід в ноль в БС після банкопада та девалвєця
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13951
З нами з: 09.03.14
Подякував: 814 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:01

Slon_Nosov

Вот зачем люди делают огромные шкафы в коридорах, превращая проходы в щели? Какой шкаф ни делай, всё равно будет захламлен, а пространства нет
Mazay256
 
Повідомлень: 134
З нами з: 15.06.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реальная сделка: Троещина, Ак. Николаева, напротив Деснянского Парка, серия КТ, двушка, жилая, 35 тыс. У.е.... Продавец и покупатели - довольны. Экспозиция - около 6 месяцев.

Отправлено с моего SM-J530FM через Tapatalk
InterForever
 
Повідомлень: 61
З нами з: 24.11.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:02

  Kripo написав:
  hume написав:https://www.wg-gesucht.de/1-zimmer-wohnungen-in-Muenchen-Schwabing-West.3803719.html

Достойный 19ти метровый вариант с ламповым тв и прекрасным видом из окна.


:wink: за окном тюльпаны!

Kaution: 2000€ а это залог за порчу... постеснялся написать "имущества"...

Кто ищет тот найдет! https://www.wg-gesucht.de/1-zimmer-wohn ... 5474.html#

и еще, держите в голове - вы не студент в Германии - они за 220€ в общаге однокомнатной живут, вы как-бы работать приехали в город на пару месяцев, получаете скажем 1350€ на руки (техник типа) и хер с ним, 750€ отдаете за мебелированную хату, на жратву уходит 250€ в месяц... Медицина уже оплачена, есть на что жить?


Souterrain = цокаль ПА 490 ойр рулить дажє в Германії
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13951
З нами з: 09.03.14
Подякував: 814 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Slon_Nosov написав:вроде ничего для цены 80 000?

покупатель-семья? Как на 80000 могли что-то получше найти.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7989
З нами з: 10.06.11
Подякував: 149 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:34

  flyman написав:
  Kripo написав:
  hume написав:https://www.wg-gesucht.de/1-zimmer-wohnungen-in-Muenchen-Schwabing-West.3803719.html

Достойный 19ти метровый вариант с ламповым тв и прекрасным видом из окна.


:wink: за окном тюльпаны!

Kaution: 2000€ а это залог за порчу... постеснялся написать "имущества"...

Кто ищет тот найдет! https://www.wg-gesucht.de/1-zimmer-wohn ... 5474.html#

и еще, держите в голове - вы не студент в Германии - они за 220€ в общаге однокомнатной живут, вы как-бы работать приехали в город на пару месяцев, получаете скажем 1350€ на руки (техник типа) и хер с ним, 750€ отдаете за мебелированную хату, на жратву уходит 250€ в месяц... Медицина уже оплачена, есть на что жить?


Souterrain = цокаль ПА 490 ойр рулить дажє в Германії

Флай, доведите свой цоколь до такого состояния и от мальвин отбоя не будет.
airmax78
 
Повідомлень: 24596
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1240124112421243>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1077, 1078, 1079
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10785 1960223
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 12:47
барабашов
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84379
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23815
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.