Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
если вдруг кто-то поедет на просмотры в выходные -имейте в виду :
По словам организаторов, в субботу, 2 июня, состоится мужской забег. Для проведения гонки в столице будут перекрыты улица Крещатик, Бессарабская площадь, бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы, улица Щербаковского с 10:00 до 18:00 .
Во второй день велогонки, 3 июня, соревноваться будут женские команды. С 8:30 до 15:00 в Киеве перекроют движение общественного транспорта по улицам Николая Гринченко, Кировоградской, Валерия Лобановского, Андрея Головко, Соломенской и Протасов Яр.
ждём победы Кингконговца в велогонке. Надеемся выиграет у Виталия
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik написав:antey1969 Зачем ЖИБу "безденежные" клиенты? Он колбасит дом на Балтийском 23. Панелька, уже 4 этажа готово
Да нет, на Ш-Ал тоже будет у ЖИБа неслабый профит. Рассели пятиэтажную общагу и шлепай в ряд три дома на 16, а скорее всего 25 этажей(проекты меняются по ходу дела, поначалу вообще было заявлено 9-10 этажей) с возможностью последующей вырубки лесопосадки для 5-6 новых котлованов. Вот только земельку сначала нужно отжать у законного владельца, который даже и суд выиграл, а это траблы и геморно, особенно в предвыборный год
hume для меня интересный - я работаю за границей, аэропорт рядом. метро тоже. до центра рукой подать на метро. опять же днепр. вижу вариант как приехать перекентоваться на выходные или сдачу иностранцам через арнбнб
Gastarbaiter написав:Для полноты картинки надо бы еще отнять сэкономленную аренду за эти 10 лет, что они в ней прожили. Если есть деньги купить сразу жилье на новом месте, то можно думать. Если нет, то я бы продал - хоть на первый взнос в ипотеку будет.
для полноты картины надо бы еще и недополученный % в банке учесть. они же первый взнос делали? а могли под 10% в среднем 10 лет держать...
не факт, в мене три роки та 3 місяці у 2014-2017 пішли на вихід в ноль в БС після банкопада та девалвєця
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
и еще, держите в голове - вы не студент в Германии - они за 220€ в общаге однокомнатной живут, вы как-бы работать приехали в город на пару месяцев, получаете скажем 1350€ на руки (техник типа) и хер с ним, 750€ отдаете за мебелированную хату, на жратву уходит 250€ в месяц... Медицина уже оплачена, есть на что жить?
Souterrain = цокаль ПА 490 ойр рулить дажє в Германії
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
и еще, держите в голове - вы не студент в Германии - они за 220€ в общаге однокомнатной живут, вы как-бы работать приехали в город на пару месяцев, получаете скажем 1350€ на руки (техник типа) и хер с ним, 750€ отдаете за мебелированную хату, на жратву уходит 250€ в месяц... Медицина уже оплачена, есть на что жить?
Souterrain = цокаль ПА 490 ойр рулить дажє в Германії
Флай, доведите свой цоколь до такого состояния и от мальвин отбоя не будет.