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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:37

есть такая фишка у строителей: писать, что реконструкция, а на самом деле-снос здания и постройка нового. Строители жилья этим пользуются (Рыбальский, ау...)

Печерский райсуд города Киев наложил арест на бизнес-центр по ул. Большая Васильковская, 98, который принадлежит крупнейшей украинской инвестиционной компании Dragon Capital. 6 апреля по ходатайству ГПУ в рамках уголовного производства, которое возбуждено в ноябре 2017 года, против столичного Общества с ограниченной ответственностью «Ирпинь-Будпроект-Плюс». Арест предусматривает запрет на отчуждение объекта, который также является памятником культурного наследия.

В тексте решения суда сказано, что в рамках уголовного производства расследуется злоупотребление служебным положением должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры КГГА и незаконная выдача разрешительных документов, повлекших тяжелые последствия, а также подделка документов и их использование по предварительному сговору должностными лицами ООО «Ирпинь-Будпроект-Плюс».

«Владельцем, начиная с 2011 года, были проведены строительные работы, в результате которых был уничтожен указанный объект культурного наследия, а на его месте построен торговый центр, при этом органом местного самоуправления предоставлялись разрешения о проведении реконструкции», — говорится в решении суда.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:40

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Kripo написав:
:wink: за окном тюльпаны!

Kaution: 2000€ а это залог за порчу... постеснялся написать "имущества"...

Кто ищет тот найдет! https://www.wg-gesucht.de/1-zimmer-wohn ... 5474.html#

и еще, держите в голове - вы не студент в Германии - они за 220€ в общаге однокомнатной живут, вы как-бы работать приехали в город на пару месяцев, получаете скажем 1350€ на руки (техник типа) и хер с ним, 750€ отдаете за мебелированную хату, на жратву уходит 250€ в месяц... Медицина уже оплачена, есть на что жить?


Souterrain = цокаль ПА 490 ойр рулить дажє в Германії

Флай, доведите свой цоколь до такого состояния и от мальвин отбоя не будет.

боюся що за тра....

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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