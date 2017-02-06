Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
есть такая фишка у строителей: писать, что реконструкция, а на самом деле-снос здания и постройка нового. Строители жилья этим пользуются (Рыбальский, ау...)
Печерский райсуд города Киев наложил арест на бизнес-центр по ул. Большая Васильковская, 98, который принадлежит крупнейшей украинской инвестиционной компании Dragon Capital. 6 апреля по ходатайству ГПУ в рамках уголовного производства, которое возбуждено в ноябре 2017 года, против столичного Общества с ограниченной ответственностью «Ирпинь-Будпроект-Плюс». Арест предусматривает запрет на отчуждение объекта, который также является памятником культурного наследия.
В тексте решения суда сказано, что в рамках уголовного производства расследуется злоупотребление служебным положением должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры КГГА и незаконная выдача разрешительных документов, повлекших тяжелые последствия, а также подделка документов и их использование по предварительному сговору должностными лицами ООО «Ирпинь-Будпроект-Плюс».
«Владельцем, начиная с 2011 года, были проведены строительные работы, в результате которых был уничтожен указанный объект культурного наследия, а на его месте построен торговый центр, при этом органом местного самоуправления предоставлялись разрешения о проведении реконструкции», — говорится в решении суда.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
и еще, держите в голове - вы не студент в Германии - они за 220€ в общаге однокомнатной живут, вы как-бы работать приехали в город на пару месяцев, получаете скажем 1350€ на руки (техник типа) и хер с ним, 750€ отдаете за мебелированную хату, на жратву уходит 250€ в месяц... Медицина уже оплачена, есть на что жить?
Souterrain = цокаль ПА 490 ойр рулить дажє в Германії
Флай, доведите свой цоколь до такого состояния и от мальвин отбоя не будет.
боюся що за тра....
останні 2 перегляда - реальні 5ті звьоздочні Мольвіни
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.